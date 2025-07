Mjesto ubojstva u Zagrebu napuštena je tvornica usred grada, inače poznata kao okupljalište pripadnika alternativne scene, ali i kao dom mnogim skvoterima.

Reporterka Dnevnika Nove TV Tea Johman Nitraj izvijestila je da su ondje živjeli osumnjičena za ubojstvo Sonja H. i ubijeni muškarac, a nije poznato zašto je došlo do ubojstva.

Prostor koriste udruge Autonomni kulturni centar te Savez udruga i građana još od 2007., kad su ga ilegalno prisvojili, a udruga navodi da je sve legalizirano 2008., nakon potpisivanja ugovora s Gradom Zagrebom. Godine 2017. stigli su im novi problemi, kad im Grad najavljuje da će iz tog prostora morati iseliti, ali peticijom obustavljaju tu odluku. Da je ovako nešto neuobičajeno, ističu i Zagrepčani koji tamo izlaze.

"Izlazilo se na koncerte, druženje. Normalna je ekipa, čuo sam da se nedavno i kafić gore otvorio. Nisam nikad čuo da je neko nasilje ili nešto takvo bilo. Dobra ekipa je bila", ispričao je Domagoj David.

Oglasila se policija

Policija je priopćila da je ubojstvo počinjeno nožem, a točna je informacija i da su prijave ubijenog zaprimili i ranije ujutro.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su jučer 27. srpnja postupali u prostoru koji koristi udruga građana u Pierottijevoj ulici, nakon intervencije zatražene u 12:27 sati od strane 43-godišnjeg građanina. Obavljen je i razgovor s 36-godišnjakinjom koja je izjavila kako s 43-godišnjakom od ranije ima nesuglasice u vezi korištenja prostora, dok nikakve druge događaje niti 43-godišnjak niti 36-godišnjakinja policijskim službenicima tom prilikom nisu prijavljivali niti su postupanjem policije utvrđeni elementi bilo koje kažnjive radnje", stoji u priopćenju.

Ubijeni muškarac poznat je javnosti kao umjetnik, perfomer, aktivist i sportaš, a njegova prva prijava policiji datira još iz ožujka ove godine. Da često nesuglasice dovode do ozbiljnih posljedica, ističe i kriminalist Josip Pavliček.

"Postojanje ranijih sukoba, fizičkih ili slično, može biti jak indikator da bi u nekoj budućnosti moglo doći do težih posljedica. Često se to nakon nekog vremena smiri, no što je više indikatora prisutno i što su oni intenzivniji to će vjerojatnije doći do teških posljedica", objasnio je.

Osumnjičena je u ponedjeljak ispitana te joj je određen istražni zatvor, a unatoč ranijim sukobima pravi motiv ubojstva tek će se doznati.