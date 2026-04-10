Izmjene zakona nakon slučaja u Skijaškom savezu, Glavina najavljuje stroži nadzor financija

Iz Hrvatskog skijaškog saveza u 11 godina izvučeno je 30 milijuna eura. Glavni akter, Vedran Pavlek, neslužbeno se doznaje, zadnje je viđen u Kazahstanu. Na situaciju su se osvrnuli resorni ministar Damir Habijan i ministar sporta Tonči Glavina.

“Ne možemo neke detalje otkrivati, intenzivno se radi na tome. Ja očekujem, dakle, da kada se locira i upotrijebi procedura koju imamo na raspolaganju da se isti identificira, locira i u konačnici izruči Republici Hrvatskoj i u konačnici odgovori na ona pitanja na koja u ovoj fazi postupka mora odgovoriti. Što se tiče institucija u Republici Hrvatskoj mi smo poduzeli sve”, rekao je Damir Habijan.

Habijan nadodaje kako su izdali Interpolovu tjeralicu, a turske snage su poduzele određene radnje.

“Ministarstvo turizma i sporta u koordinaciji s drugim dionicima sportskog sustava pripremamo jedan niz mjera koji podrazumijevaju i izmjene zakonskih akata”, rekao je Tonči Glavina, ministar sporta i nadodao kako bi ste time trebala povećati transparentnost.

