Izrael pojačao napade, gore skladišta nafte: "Padala je crna kiša". Oglasila se svjetska sila

Postignut konsenzus o sljedećem vrhovnom vođi Irana? Konsenzus o nasljedniku ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija manje-više je postignut, rekao je u nedjelju član Skupštine stručnjaka ajatolah Mohamadmehdi Mirbakeri, prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr. Rekao je da se "neke prepreke" u vezi s tim procesom moraju riješiti, prema izvješću. Iranski mediji izvijestili su da je tijelo zaduženo za imenovanje novog iranskog vrhovnog vođe imalo manje neslaganje oko toga mora li njihova konačna odluka uslijediti nakon sastanka uživo ili se umjesto toga mora donijeti bez pridržavanja te formalnosti.

Trump: "Ne želim da Kurdi uđu" Američki predsjednik Donald Trump odbacio je mogućnost uključivanja kurdskih boraca u rat u Iranu. "Isključio sam to, ne želim da Kurdi uđu", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. "Ne želim da Kurdi budu ozlijeđeni, ubijeni. Imali smo dobar odnos. Spremni su ući, ali stvarno sam im rekao da ne želim da ulaze". Trump je dodao da Washington "ne želi učiniti rat složenijim nego što već jest".

Napadi na zaljevske države Zaljevske države potresli su novi iranski napadi raketama i dronovima za vikend, u kojima je poginuo pakistanski radnik u Dubaiju, javljaju novinske agencije. Osim Ujedinjenih Arapskih Emirata, zemlje koja je najviše bila metom iranske osvetničke kampanje, napadi su zabilježeni u Kataru, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. Neki napadi na zemlje Perzijskog zaljeva usmjereni su na civilnu infrastrukturu, iako Iran tvrdi da cilja samo američke interese ili baze.

Trump: "To je učinio Iran" Američki predsjednik Donald Trump optužio je Teheran za napad na djevojačku školu na jugu Irana u kojoj je poginulo više od 160 ljudi. Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da Sjedinjene Države nisu odgovorne za taj napad. "Po mom mišljenju, na temelju onoga što sam vidio, to je učinio Iran." "Oni su, kao što znate, vrlo neprecizni sa svojim streljivom. To je učinio Iran", ponovio je. Američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je putovao s Trumpom, rekao je da SAD istražuje napad.

Oglašene uzbune Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u nedjelju ujutro i na sjeveru Izraela, blizu granice s Libanonom odakle je proiranski pokret Hezbolah već lansirao dronove, rakete i projektile prema izraelskom teritoriju. Uzbuna je oglašena i na jugu Izraela, upozoravajući na nadolazeće projektile iz Irana, ali nije bilo izvješća o šteti ili žrtvama.

U Kuvajtu pogođen neboder, ubijena dvojica zapovjednika Oružane snage Kuvajta su presrele nekoliko balističkih raketa, izvijestili su državni mediji. Višekatnica u Kuvajtu je pogođena, a snimka koju je geolocirao CNN prikazuje zgradu od 22 kata u plamenu u ranim jutarnjim satima. Državni mediji javljaju da nije bilo ozlijeđenih. Dva pripadnika kuvajtske granične sigurnosti ubijena su u nedjelju ujutro dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost, izvijestili su državni mediji. Nije jasno je li incident povezan s napadima na zračnu luku i zgradu vlade.

Trump: "Nisam za pregovore" U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One u subotu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije zainteresiran za pregovore s Iranom. Sugerirao je da će rat završiti tek kada Teheran ne bude imao funkcionalnu vojsku ili preostalo vodstvo na vlasti. Rekao je da bi bombardiranje moglo učiniti pregovore irelevantnima ako svi potencijalni vođe budu ubijeni, a vojska uništena: "U nekom trenutku, sumnjam da će ostati netko tko će reći - Predajemo se."

Trump s obiteljima poginulih vojnika Američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je u svečanom prihvatu tijela vojnika koji su poginuli u napadima na Iran.

"Crna kiša" CNN-ova ekipa u Teheranu izvijestila je o pocrnjeloj kišnici koja je pala u nedjelju ujutro nakon što su pogođena skladišta goriva.

SAD i Izrael gađali skladišta nafte SAD i Izrael napali su tijekom noći četiri skladišta nafte i logističko mjesto koje se koristi za prijevoz naftnih derivata u Teheranu i okolici, pri čemu su ubijene četiri osobe, rekao je u nedjelju iranski dužnosnik. Pet lokacija je "oštećeno", ali "požar je pod kontrolom", rekao je šef iranske nacionalne tvrtke za distribuciju naftnih derivata Keramat Vejskarami za državnu televiziju.

U napadu na Bejrut poginule četiri osobe Libanonske vlasti objavile da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu na hotel u središtu Bejruta. Najmanje osam drugih je ozlijeđeno, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelske snage u nedjelju su gađale i južna predgrađa Bejruta, uporište proiranske šijitske skupine Hezbolah objavljujući da napada njihovu infrastrukturu u tom području.