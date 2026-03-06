Obavijesti Foto Video Pretražite
Konačan zaključak misije DART

Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca

Piše B. V., 06. ožujka 2026. @ 22:46 komentari
Približavanje asteroidu Dimorphosu tijekom misije DART
Približavanje asteroidu Dimorphosu tijekom misije DART Foto: Afp
Namjerni sudar svemirske letjelice s asteroidom donio je povijesni rezultat. Znanstvenici sada potvrđuju da je čovječanstvo prvi put promijenilo njegovu putanju oko Sunca.
  Satelitska snimka posljedica iranskog napada u Bahrainu
    Udarili su gdje boli

    Nitko nije predvidio ovu ranjivost, ali Iranci su je iskoristili i to bi moglo postati ključno za sve buduće sukobe
  Srdele 5
    Zdrave i jeftine

    Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
  Ilustracija
    FBI 302

    "Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
