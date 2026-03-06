Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca

Najnovije istraživanje potvrdilo je ogrmnu stvar za nas i naš planet - Čovječanstvo doista može fizički potpuno promijeniti putanju asteroida u svemiru. I to nam je uspjelo, iz prvog pokušaja.

NASA-ina misija Double Asteroid Redirection Test (DART) ciljala je binarni asteroidni sustav koji čine Didymos, asteroid širok približno 780 metara, i njegov znatno manji pratitelj Dimorphos, asteroid promjera oko 160 metara. Budući da ta dva tijela kruže jedno oko drugoga, znanstvenici su promjene mogli vrlo precizno pratiti mjerenjem vremena potrebnog da Dimorphos obiđe svojeg većeg pratitelja. Pomicanje manjeg tijela zahtijevalo je manje energije, što ga je činilo idealnom metom eksperimenta. Ideja je bila jednostavna: usmjeriti svemirsku letjelicu u Dimorphos i provjeriti hoće li sudar u taj asteroid skratiti razdoblje njegova kruženja oko Didymosa.

Rezultat veći od očekivanog

Kada je DART u rujnu 2022. pogodio cilj, učinak udara je nadmašio sva očekivanja. Znanstvenici su procjenjivali da bi sudar mogao promijeniti orbitu Dimorphosa za približno sedam minuta. Umjesto toga, opažanja su pokazala da je orbitalno razdoblje skraćeno za trideset i tri minute, što je bila dramatična potvrda da kinetički udar može preusmjeriti asteroid.

Znanstvenici su se također zapitali je li udar neznatno pomaknuo cijeli asteroidni par dok putuje oko Sunca. Didymos i Dimorphos kruže oko zajedničkog središta mase, što znači da je krhotinski materijal izbačen pri sudaru mogao odnijeti dio količine gibanja iz sustava. Ako je dovoljno materijala pobjeglo, povratni učinak mogao je blago promijeniti heliocentrično gibanje tog binarnog sustava.

"Ovo istraživanje popisu novih tehnologija koje je demonstrirala misija DART dodaje i mogućnost skretanja binarnog asteroidnog sustava u njegovoj heliocentričnoj orbiti", napisali su u svom radu znanstvenici predvođeni zrakoplovnim inženjerom Rahilom Makadiom s američkog Sveučilišta Illinois. Njihova studija objavljena je u časopisu Science Advances.

Analizirajući 22 opažanja u kojima je taj asteroidni sustav nakratko prošao ispred neke zvijezde i zaklonio je, 5955 zemaljskih mjerenja položaja tih asteroida, navigacijske podatke letjelice DART te devet mjerenja udaljenosti sa Zemlje, Makadijin tim izračunao je da se orbitalna brzina sustava smanjila za približno 11,7 mikrometara u sekundi.

Značenje za planetarnu obranu

No, čak i tako sićušna, mikroskopska promjena brzine može tijekom desetljeća putovanja svemirom znatno promijeniti putanju asteroida.

"Pokazujući da misije skretanja asteroida poput DART-a mogu uzrokovati promjenu u heliocentričnoj orbiti nebeskog tijela, ovo istraživanje predstavlja važan korak naprijed u našoj sposobnosti sprječavanja budućih udara asteroida u Zemlju“, zaključuju autori studije.