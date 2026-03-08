Sastanak u Banskim dvorima: Vlada razmatra ograničavanje cijena goriva!

Vlada prati situaciju s cijenama goriva koje bi od utorka trebale znatno narasti. U Banskim dvorima u nedjelju navečer održat će se sastanak.

Sve je pratila reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan koja je izvijestila o situaciji.

Petra Buljan Foto: DNEVNIK.hr

Kako javlja Buljan, po svemu sudeći, Vlada ide u ograničavanje cijena goriva. Konačna odluka bit će donesena u nedjelju u Banskim dvorima.

Potrebno je odlučiti po kojem će se modelu provesti Vladini planovi, što će se napraviti i u kojem obujmu.

Gorivo - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ukoliko ne bude intervencija, u utorak bi cijena goriva, ovisno o vrsti, za jedan prosječan spremnik mogla narasti i do 12 eura.

Cijeli vikend traju analize, a za njih su bila zadužena dva ministarstva - Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva, čiji bi se čelnici trebali sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem kako bi izbrusili detalje.

Gorivo - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U nedjelju bi trebao biti održan i online uži kabinet Vlade.

Mali distributeri apelirali su na Vladu da ne uzima samo iz njihovog džepa, odnosno da kada bude odlučivala o potencijalnom ograničavanju cijena goriva, uzme i dio svog kolača. Apeliraju da se ne diraju samo marže, nego eventualno i trošarine, PDV ili bio naknade.

"Kako se neslužbeno može čuti iz Vlade, nije isključeno da će Vlada doista i zagrabiti u svoj dio kolača", rekla je Buljan.

Petra Buljan Foto: DNEVNIK.hr

Vlada će u nedjelju razgovarati samo o cijenama goriva. Pratit će se kretanje cijena ostalih energenata, a o njima će se odlučivati u idućim tjednima.

