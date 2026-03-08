Obavijesti Foto Video Pretražite
Sastanak u Banskim dvorima

Sastanak u Banskim dvorima: Vlada razmatra ograničavanje cijena goriva!

Piše DNEVNIK.hr, 08. ožujka 2026. @ 19:31 komentari
Gorivo - 4
Gorivo - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Od utorka se na benzinskim postajama očekuje priličan rast cijena.
