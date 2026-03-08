Evo koliko je Ministarstvo izdvojilo za evakuaciju: "Bilo je puno njih iz velikih država za koje se nitko nije brinuo"

Stigao zadnji let Hrvata s Bliskog istoka - sinoć se avionom iz Rijada vratila još jedna skupina. Ovo je peti let koji je Hrvatska organizirala za državljane koji su se našli u ratom pogođenom području.

Organizirani su i autobusi koji su okupili putnike iz nekoliko država. Ukupno se, do sada, vratilo više od 700 Hrvata, a među putnicima su bili i državljani Australije, Kanade i ostalih zemalja. Na letu je bilo i 27 djece.

"Hvala svima koji su organizirali povratak jer u hotelu je bilo puno državljana iz velikih država za koje se nitko nije brinuo", ispričala je putnica Ana.

Ana, putnica Foto: DNEVNIK.hr

"Užasan osjećaj da ti je dijete negdje i ne možeš mu pomoći", rekla je Sandra, majka jedne od putnica.

Andreja Metelko, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova poručula je da nastavljaju pratiti situaciju: "Vidjet ćemo hoće li biti još potrebe".

"Cijela operacija je bila vrlo složena. S jedne strane iz sigurnosnog, s druge strane iz operativnog razloga", rekao je Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodajući da su kao Ministarstvo osigurali 862.000 eura za ovih 5 letova.