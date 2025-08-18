Kosor: Nesposobna Von der Leyen i dalje podržava vlast u susjednoj državi

Srbija već danima gori zbog prosvjeda i nereda u više gradova - stotine ljudi je ozlijeđeno, a svakodnevni su i sukobi s policijom. Posebno zabrinjavaju snimke premlaćivanja prosvjednika i prijetnje policijskih snaga.

Uz slogan "Srbija se umiriti ne može", demonstracije su se nastavile i sinoć. Situaciju je na društvenim mrežama komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor, prozivajući Europsku komisiju i njezinu predsjednicu.

"Nesposobna EK i čelnica mu Ursula von der Leyen i dalje podržavaju vlast u susjednoj državi čiji građani na ulicama svaki dan poručuju da je dosta, stradavajući prebijeni. Gospođa ne vidi i ne čuje", poručila je.

Nesposobna EK i čelnica mu @vonderleyen i dalje podržavaju vlast u susjednoj državi čiji građani na ulicama svaki dan poručuju da je dosta, stradavajući prebijeni. Gospođa ne vidi i ne čuje. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) August 17, 2025

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je državne mjere kojima će "uvesti red" u Srbiju.

"Ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam pretjerao. Pitanje je dana kad će to dogoditi. Banda vlada ulicama, misleći da imaju pravo tući, paliti i rušiti. Pri tome ni jedan skup im nije legalan, ni jedan jedini", poručio je.

U međuvremenu, širi se snimka policijske brutalnosti u Beogradu, gdje policija ulicom vuče i palicom udara onesviještenog mladića.