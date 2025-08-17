Vučić tvrdi da prosvjednici razgovaraju samo s ustašama: "Neću da govorim o pravim sotonističkim obredima..."

Srbija se umiriti ne može, poručili su prosvjednici sinoć u petom uzastopnom prosvjedu. Najviše okupljenih bilo je u Valjevu, gdje su palili prostore SNS-a. Nije bilo mirnije ni u Beogradu.



"Kako će završiti nitko ne zna, ali znamo kako bi trebalo. Mirnim putem, neka kukavica raspiše izbore. Ako voli svoju državu, onda će da smiri situaciju. Svi znamo, Smirit će se situacija kad se raspišu izbori", misli Marko Marković iz Beograda.

Umjesto toga, Vučić za tjedan dana najavljuje nove mjere i uvođenje reda. Ne razmatra uvođenje izvanrednog stanja, ali misli da je zemlja u velikoj opasnosti i da je ugrožena demokracija.

Neredi u Srbiji - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam pretjerao. Pitanje je dana kad će to dogoditi. Banda vlada ulicama, misleći da imaju pravo tući, paliti i rušiti. Pri tome ni jedan skup im nije legalan, ni jedan jedini", smatra Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Koliko je građana zatražilo liječničku pomoć, nije objavljeno. Vlast tvrdi da je 137 policajaca teško ili lakše ozlijeđeno u nekoliko gradova. Zastrašujuće su izgledale ulice, a ministar Dačić iznio je podatke o broju okupljenih.

"Bilo je prisutno oko 1300 ljudi, ali su bili izuzetno agresivni. Čak su gađali policiju bocama sa zapaljivom tekućinom, paintballom", kaže Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova.

U svojem poznatom patetičnom stilu, srbijanski predsjednik nije zaboravio spomenuti ni dvojicu hrvatskih europarlamentaraca.

"Ne zaboravite da je jedan od čelnika pokreta za rušenje Srbije i svih naših vrijednnoti uvijek odbijao pozive za dijalog. I uvijek su odbijali razgove. Samo s predstavanicima svoje države. Mogli su da razgovaraju s okorjelim ustašama poput Bartulice, Picule", žali se predsjednik Srbije.

Picula, izvjestitelj za Srbiju, provokaciju nije htio komentirati. Ali zato je uzvratio Bartulica.

"Što se tiče teze da komuniciram ili insturiram studente koji mjesecima prosvjeduju protiv Vučića. To je plod njegove mašte. Mogu reći da već neko vrijeme promiče mitove i živi u paralelnom svijetu", kaže Stephen Nikola Bartulica, zastupnik u europskom parlamentu.

Obilježavanje tragedije, u kojoj je život izgubilo 16 osoba, po njemu je dobilo novu dimenziju.

Neredi u Srbiji - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Neću da govorim o sotonističkim obredima, pravim sotonističkim obredima o izmišljanju obreda na devet mjeseci koje u pravoslavlju ne postoje", govori Vučić.

U tom duhu, prikazuje, vlast podnosi najveću žrtvu, a ne obitelji koje i dalje čekaju sankcioniranje odgovornih za novosadsku tragediju.