Penava ide u obračun s Tomaševićem: Zbog dočeka rukometaša želi "lex Senf"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u utorak je najavio inicijativu za donošenje posebnog zakona kojim bi se, prema njegovim riječima, jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja.

Penava je poručio da nacionalni događaji, poput dočeka sportskih reprezentacija i obilježavanja važnih državnih uspjeha, ne smiju ovisiti o odlukama lokalnih vlasti, već moraju biti u nadležnosti državnih institucija, Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i predsjednika Republike, u okviru njihovih ovlasti.

Naglasio je da Domovinski pokret, s koalicijskim partnerima, ima parlamentarnu većinu te da će se o zakonskoj inicijativi u narednom razdoblju raspravljati u Hrvatskom saboru.

"Neke stvari od nacionalnog značenja ne mogu ovisiti o lokalnim 'šerifima.'"

"Nacionalna razina mora imati pravo organizirati i komunicirati takve događaje bez dovođenja u pitanje od strane nižih razina vlasti", rekao je Penava novinarima uoči sastanka Parlamentarne većine.

Povod inicijativi za takozvani lex Senf, kako su ga nazvali, bili su jučerašnji prijepori o organizaciji dočeka rukometaša u Zagrebu. Tu nije riječ o zakonima ni Ustavu, nego, kaže Penava, o "netrpeljivosti prema hrvatskom uspjehu i hrvatskom zajedništvu".

Oštro je kritizirao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranku Možemo optuživši ih za selektivan odnos prema nacionalnim simbolima, Domovinskom ratu i hrvatskim sportskim uspjesima.

"Njima smeta sve što ima predznak hrvatsko, poglavito kada je riječ o hrvatskom uspjehu, koji imaju potrebu oblatiti i prikazati kao nešto problematično", rekao je Penava.

Odbacio je tvrdnje da bi predložene zakonske izmjene bile protuustavne, istaknuo je da Vlada već ima jasne ovlasti.

Komentirajući najavu gradonačelnika Zagreba da će zatražiti ocjenu ustavnosti, Penava je rekao da je riječ o političkom stavu te podsjetio da odluke gradskih skupština nemaju ovlast proglašavati nešto neustavnim ili nezakonitim.

Osvrnuvši se na reakcije iz Srbije, u kojima su pojedini dužnosnici izrazili zabrinutost zbog isticanja simbola povezanih s Drugim svjetskim ratom, Penava je rekao da Domovinski pokret osuđuje fašizam i nacizam, ali i komunizam.

"Za razliku od nekih, mi osuđujemo sve totalitarne režime", rekao je i dodao da ne prihvaća dociranja iz zemlje koja nije raščistila vlastitu prošlost.