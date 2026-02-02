Uskoro se izvanredno obraća Tomašević nakon odluke Vlade o dočeku rukometaša na Trgu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević dat će izjavu za medije u 14 sati u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1, izvijestili su iz Grada.

Naime, Hrvatski rukometni savez otkazao je doček rukometaša koji je pripremio Grad Zagreb na glavnom zagrebačkom trgu, nakon što je Grad priopćio da na dočeku ne može nastupiti Thompson.

Na ovo sve, reagirala je Vlada koja je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom.

Potvrđeno je i da će na dočeku pjevati Thompson.

Doček je najavljen za 18 sati.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj u ponedjeljak je reagirala na najavu Vlade, poručivši da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a da je iz Vlade nisu tražili.

Izjavu Tomašević pratite na DNEVNIK.hr-u.