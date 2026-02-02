Ministar objavio detalje dočeka rukometaša: "Dođite, bit će veličanstveno"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da će doček rukometaša biti organiziran u ponedjeljak u 18 sati na središnjem zagrebačkom trgu.

Glavina je izjavio i da je Vlada preuzela potpunu organizaciju svečanog dočeka za brončane rukometaše. Ministar je također rekao da će se ispuniti sve želje rukometaša, a građane je pozvao da dođu na trg.

"Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama.

Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Pozivamo sve sugrađane da se priključe prekrasnoj atmosferi", rekao je Glavina u izjavi za medije.