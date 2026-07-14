Šimićev odvjetnik objasnio zašto bivši reprezentativac nije u istražnom zatvoru: "Uhićenje je prihvatio sportski. Dokazat ćemo da je nevin..."

Dario Šimić uhićen je u utorak ujutro u akciji USKOK-a zbog spornih dozvola za kamp u Tisnom.

Uz njega su uhićeni i bivša voditeljica Odsjeka u Šibensko-kninskoj županiji Neda Livljanić te poduzetnik Marin Mikšić.

Iako dovedeni u lisicama, svi su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.

O slučaju je u Dnevniku Nove TV govorio Ivan Stanić, odvjetnik Darija Šimića. S njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Josipa Krajinović i Ivan Stanić - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje Krajinović je li Šimić sportski podnio neugodu jutarnjeg uhićenja, Stanić je odgovorio potvrdno.

"To je ono što sportaše razlikuje od drugih kad se nađu u ovakvoj situaciji. On je to prihvatio, da tako kažem, sportski. Odradio je samo kako on to zna i može i nadam se da smo pokazali da je to bilo uvjerljivo i uspješno "

Zatim se osvrnuo na činjenicu da Šimiću nije određen istražni zatvor.

Josipa Krajinović i Ivan Stanić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Za određivanje istražnog zatvora, osim one temeljne pretpostavke, osnovane sumnje, potrebne su i određene osobite okolnosti koje moraju postojati. U ovom slučaju USKOK je zaključio da njih nema, nije došlo ni do predlaganja istražnog zatvora. To je situacija koja se događa i u masu drugih predmeta koji nisu ovako vidljivi i zanimljivi javnosti", kazao je.

Na pitanje Krajinović je li razlog to što je Šimić već nekoliko puta ispitivan, Stanić je odgovorio da ne može komentirati kakva su postupanja bila ranije.

Josipa Krajinović i Ivan Stanić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ali zasigurno su postojale okolnosti zbog kojih je USKOK objektivno procijenio i na koncu odlučio da ne ide s prijedlogom određivanje istražnog zatvora".

Komentirajući nalaze Državnog inspektorata, Stanić je rekao da oni nisu obuhvaćeni istragom koju vodi USKOK, nego drugim postupcima. Zbog toga nije želio ulaziti u dodatne detalje.

Odvjetnik je potvrdio da se Šimića sumnjiči za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, ali je poručio da o detaljima optužbi ne može govoriti.

Upitan o sumnjama koje USKOK navodi u priopćenju, Stanić je rekao da njegov klijent nije kriv. "On je nevin, mi ćemo to nastaviti dokazivati u daljnjem tijeku ovog postupka".

Stanić je rekao da ne može odgovoriti ni na pitanje o građevinskim dozvolama za dio objekata u kampu jer se to odnosi na drugi postupak.

"Očekujem da ćemo u narednim danima zatražiti uvid u cijeli spis s obzirom na to da su ispunjene pretpostavke s obzirom na to da smo danas ispitani i očekujemo vidjeti što je to s čim USKOK raspolaže. "