Oglasio se USKOK: Dario Šimić ne ide u istražni zatvor!

U antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije u utorak ujutro je uhićen Dario Šimić, hrvatski nogometaš i bivši reprezentativac.

Uz Šimića su u istoj akciji uhićeni Neda Livljanić, bivša voditeljica Odjela za turizam pri Službi za gospodarstvo i imovinskopravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije te Marin Mikšić, potpredsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS).

Kako je u utorak popodne izvijestio USKOK, za Šimića neće tražiti istražni zatvor jer "za to nema osnove", što znači da izlazi na slobodu.

Osumnjičen trojac

USKOK je, kako su priopćili ne navodeći imena, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, SSKOK-a Split, donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana (64-godišnjakinjom, 51-godišnjakom i 55-godišnjakom) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Istražitelji sumnjaju da je Šimić od rujna 2020. do 23. rujna 2021. osobno i preko Mikšića tražio od Livljanić da mu, protivno zakonskim uvjetima, izda rješenje potrebno za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i rad kampa u Tisnom, na što je ona pristala.

Livljanić je tada bila zadužena za izdavanje rješenja kao voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam u Upravom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, a potom i voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove Šibensko-kninske županije.

Prema sumnjama istražitelja, Mikšić je na Šimićev zahtjev stupio u kontakt s Livljanić i dogovorio njezin sastanak sa Šimićem. Potom je, u skladu s njihovim dogovorom, u Šimićevo ime podnio zahtjev za izdavanje rješenja.

USKOK navodi da su svi znali da se katastarske čestice za koje je Šimić tražio rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja, odnosno na zemljištu na kojem nije bilo moguće graditi kamp.

Na tim se česticama, prema USKOK-u, nije nalazio ni uređen kamp koji bi ispunjavao propisane minimalne uvjete i uvjete potrebne za kategorizaciju. Livljanić je 21. rujna 2021. sastavila zapisnik u kojem je neistinito navela da je zajedno sa suradnicom iz odsjeka obavila očevid u Šimićevu objektu.

Nakon toga donijela je rješenje kojim je Šimiću odobrila pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te utvrdila da njegov objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju označenu s dvije zvjezdice.

Mikšić je zatim preuzeo rješenje od Livljanić i predao ga Šimiću.