Smanjenje PDV-a na piće na 13 posto ili uvažavanje troškova rada kao poreznog odbitka suma sumarum su zahtjeva ugostitelja koji su održali izvanrednu konferenciju sredinom srpnja.

Ugostitelji su svoje zahtjeve prezentirali sredinom srpnja kako bi se u slučaju dogovora s Vladom na vrijeme podnio prijedlog o izmjenama. No, još je krajem lipnja prijedlog poslan ministru financija Zdravku Mariću i čeka se ogovor.

"Svjedoci smo bili da se ovako u ljeto, tek sedmi mjesec, bilo koji prijedlog koji se razrađivao bi bio usvojen u siječnju. Mislimo da je sada bitno napraviti neke promjene i uvažiti izmjene u poreznom sustavu kako bi nam u 2022. bilo bolje", rekla je Jelena Tabak, predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja.

Kako bi im bilo bolje, oni predlažu smanjenje stope PDV-a na pića na 13 posto. Drug prijedlog je eksperimentalno rješenje: što veću plaću uplatite, to ćete manje PDV-a platiti.

"Alternativa tome je da obračun osobnog dohotka ne ulazi u osnovicu za obračun PDV-a i time bi taj volumen koji ostaje ostao kao mogućnost za dizanja dohotka. Hrvatska sa svojim cijenama ne može konkurirati da digne plaću. Primjer: kava u Grazu je tri eura, u Hrvatskoj je još euro, euro i pol u najvećem mjestu lokala, a kada dođemo na kopno je ispod eura. Tu je problem da ljudi nemaju prostora da zadrže dobre radnike", rekao je poduzetnik Petar Lovrić.

Time bi se ukinuo PDV na trošak rada koji sada plaćaju. Razlika koja bi time nastala prebacila bi se u doprinose radnika.

"Ako imate jednu jabuku, koliko god vi nju dijelili, to je jedna jabuka. Sada je država previše, do 40 posto, uključena u ono što ide državi, u PDV-u: u potrošnji, u ostalim porezima, doprinosima koje država ubire od onoga što vi platite u kafiću ili restoranu", rekao je Lovrić.

"Situacija je izazovna, ali moramo naći rješenje"

Ako u jednom kafiću ili restoranu naručite cijeđenu naranču, na nju se plaća PDV od 25 posto. Međutim, uzmete li istu tu naranču čitavu, na nju je PDV 13 posto, što je postao već tradicionalni apsurd.

Uz spomenutu cijeđenu naranču, za kavu, pivo, vino i ostale bezalkoholne sokove po iznesenom prijedlogu bi se trebao smanjiti PDV. No, kako iz Nacionalne udruge ugostitelja napominju, već su dobili naputak da fiskalni kapaciteti nisu omogućeni za to. Zato ponovno naglašavaju drugo rješenje u vidu uvažavanja troškova rada kao poreznog odbitka.

"Ovom mjerom će rezultati ići puno više u korist državnom proračunu nego što bi to bilo kad bi ta stopa PDV-a bila niža. To bi bilo nama na puno veću korist. Međutim, za Hrvatsku i za državni proračun ova je mjera puno bolja i ne vidim razloga da se ne usvoji", rekla je Tabak.

Kada smo već kod poreza, valja napomenuti da je naš najveći, osobito pri usporedbi s drugim mediteranskim zemljama koje su također orijentirane turizmu pa time i ugostiteljstvu.

"Situacija je izazovna, ali je naša i moramo naći najbolje moguće rješenje. Najgore su prošli caffe barovi koji još uvijek ne rade, koji imaju najveći poreznu stopu. To je 25 plus tri posto poreza i upravo smo stoga Vladi predložili da to bude nekakva vatrogasna COVID mjera za caffe barove, da se taj model na njima primjeni i vidi koji su rezultati", rekla je Tabak.

Kakvi će nam općenito rezultati biti nakon sezone, spomenemo li samo da sektor turizma i ugostiteljstva predstavlja petinu svih poduzeća u Hrvatskoj, tek ćemo na jesen vidjeti.

