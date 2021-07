Plan da u se u Republici Hrvatskoj do srpnja procijepi više od 60 % građana nije uspješno realiziran. Udio ukupnog stanovništva cijepljenog jednom dozom iznosi 37 %, dok se isto odnosi na 45 % odraslog stanovništva.

Toga su svjesni u Vladi RH i u Nacionalnim stožeru civilne zaštite te su počeli s najavom novim mjera koje se ponajviše odnose na necijepljene građane, naročito one zaposlene u poduzetništvu i trgovačkim centrima.

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je: "Je li moralno i ekonomski opravdano da istu naknadu dobiju i oni koji doprinose općem nastojanju i oni koji to ne rade?"

"Ako će netko biti korisnik mjera za očuvanje radnih mjesta, onda bi bilo dobro da se taj i cijepi", rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Poduzetnici još uvijek zbrajaju štete prouzrokovane virusnom pandemijom od prošle godine te mnogi nisu niti počeli s radom, poput kulturnih djelatnosti, zabavnih djelatnosti, raznih agencija, prijevoza putnika te turizma i ugostiteljstva. Vrlo je upitan opstanak na tržištu bez prihoda i potrebnih mjera pomoći.

"Naš je dogovor s ministrima koji su uključeni u ta pitanja da nastavimo tražiti posebne odgovore, a da se ukupno politika Vlade i sva sredstva preusmjeravaju maksimalno s politike očuvanja radnih mjesta na razvojnu politiku stvaranja radnih mjesta", rekao je dr. sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

Postavljanje uvjeta poslodavca da se radnici moraju cijepiti bilo bi protuustavno i protuzakonito i ne bi se smjelo kažnjavati otkazom.

Zorić dodaje: "U završnom izvješću Međunarodnog monetarnog fonda nedavno nakon posjeta Hrvatskoj stoji rečenica koja je prihvaćena odavde iz HUP-a. Mjere moraju postojati tako dugo dok za njih postoji i potreba. Mogu li se te mjere upotrijebiti kako bi se motiviralo više ljudi na cijepljenje, ja ne znam, to nije u našoj moći. Bojim se da ako se tu bude stavljao neki uvjet, da ćemo prvo kazniti sve one koji su se cijepili da postanu taoci onih koji nisu."

Trebaju li poslodavci koji još uvijek zbrajaju štete snositi odgovornost za svoje radnike, ali i Vladu koja nije zadovoljna odazivom građana? Kako će to utjecati na budućnost opstanka za više od 10.000 ugroženih tvrtki, vrlo je upitno, sudeći prema novom valu zaraze koji nam polako stiže.

"Mislim da bi sljedeći pandemijski val koji bi doveo do zaključavanja ili zabrane rada u pojedinim djelatnostima bio katastrofalan za mnogo veći broj tvrtki. Kada se ne možete razvijati, onda ste zapravo ranjivi na prvi sljedeći poremećaj i nakon godinu i pol dana svega što se prošlo, svega što se ulagalo da se preživi, bojim se da bi to sve moglo biti uzalud, ako ne izdržimo s mjerama, s odgovornim ponašanjem do kraja", dodaje Zorić.

"Mjesečni trošak za sam segment skeniranja bio bi 120.000,00 kuna"

Osim privatnih tvrtki i objekata u sektoru turizma posljedice vladinih odluka mogli bi osjetiti i trgovački centri, za koje se navodi da će biti potrebno imati COVID putovnicu prilikom ulaska, a pad poslovanja koji već bilježe je veći od 50 posto.

"Tu želim napomenuti da mi kao trgovački centar, ali i kao bilo koji drugi poslodavac ne možemo natjerati svoje djelatnike da se cijepe. Ne samo da ih ne možemo natjerati, nemamo načina za to, nego ih čak ne smijemo ni pitati jesu li se cijepili, zato što onda ulazimo u domenu zaštite privatnosti, zaštite osobnih podataka i zaštite liječničke dokumentacije, a kamoli da to pitamo nekoga tko je naš posjetitelj", rekao je Marko Župa, član uprave trgovačkog centra.

Jedan od vodećih trgovačkih centara u Hrvatskoj ima čak 12 ulaza za građanstvo te bi realizacija pregledavanja COVID putovnica ostavila i dodatni trošak na poslovanje.

"Ako bismo trebali organizirati službu, odnosno djelatnike koji bi na ulazima u centar skenirali te COVID potvrde, trebali bismo zaposliti 22 osobe. Mjesečni trošak za sam segment skeniranja bio bi 120.000,00 kuna."

Marko Župa ističe kako od početka virusne pandemije Vlada nije donijela niti jednu mjeru koja se odnosila na trgovine i poslodavce u trgovini, a broj kupaca uvelike se smanjio.

"Nismo imali otpis komunalne naknade, nismo imali otpis vodenih doprinosa. Evo jedan 'al pari': samo na ta dva parafiskalna nameta, naš trgovački centar troši 100.000,00 eura mjesečno, a otprilike 800.000,00 kuna mjesečno odlazi samo na ta dva parafiskalna nameta. U najvećim žarištima koronavirusa prošle godine mi smo i dalje morali kao trgovački centar plaćati te namete."

Još jedno od pitanja koje se nameće jest - tko bi trebao financirati testiranja građana svaka dva dana, koliko COVID putovnica za necijepljene građane vrijedi? Hoće li to biti još jedan od udaraca za poslodavce ili će to ići na račun HZZO-a, koji i ovako duguje novac za lijekove drogerijama?

