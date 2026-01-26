Znate li što je dopust trudne radnice? Doznajte tko ima to pravo i kako ga ostvariti

Trudna radnica u Hrvatskoj ima pravo na dopust ako njezino radno mjesto ugrožava zdravlje nje ili djeteta, a poslodavac joj ne može na određeno potrebno vrijeme osigurati druge odgovarajuće poslove.

Odredbe članaka 24. i 25. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koja uređuje pravo na dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji dijete, koja radi na poslovima koji su štetni po njezino zdravlje i/ili zdravlje djeteta, treba sagledavati u kontekstu primjene odredbe članka 31. Zakona o radu, odredbe članka 39. Zakona o zaštiti na radu i odredbi Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji.

Radnica ima pravo koristiti ovo pravo od trenutka kada svog poslodavca obavijesti o trudnoći, a nakon toga je dužna u roku od 30 dana dostaviti potvrdu od izabranog ginekologa o svojoj trudnoći. Pravo na korištenje dopusta ima od prvog sljedećeg dana nakon što poslodavac nije osigurao njeno raspoređivanje na odgovarajuće poslove, sve do dana stjecanja prava na rodiljni dopust.

Poslodavac je obvezan odluku o zahtjevu trudne radnice donijeti u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva radnice. Ako u tom razdoblju ne donese pisanu odluku, smatra se da je poslodavac radnici priznao pravo od idućeg dana nakon što istekne taj rok. U roku od osam dana od donošenja odluke, poslodavac je dužan tu odluku dostaviti trudnoj radnici te nadležnoj ustrojstvenoj jedinici HZZO.

Procjenu rizika na radnome mjestu provode specijalisti zaštite na radu i specijalisti liječnici medicine rada, vodeći se Pravilnikom o izradi procjene rizika. Ocjenu o rizicima i ocjenu o tome koji su poslovi za radnicu odgovarajući, donosi liječnik specijalist medicine rada, na preporuku specijalista ginekologije, te odlučuje o potrebi zaštite trudne radnice.

Ukoliko poslodavac smatra spornim predstavljaju li poslovi koje obavlja trudna radnica ugrozu njezinog života ili zdravlja, odnosno djetetovog života ili zdravlja, samo je doktor specijalist medicine rada nadležan ocijeniti jesu li poslovi na kojima radnica radi odgovarajući.

Također je važno dodati da, ako poslodavac nije u mogućnosti osigurati odgovarajuće radno mjesto, u skladu s obrazovanjem i zvanjem radnice, radnica ima pravo na dopust u skladu sa Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, članak 24. i 25. - pravo na dopust uz naknadu plaće u visini prosječne plaće isplaćene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem stječe pravo na ovaj dopust, na teret poslodavca.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

