Nakon promjena u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koje je donio Hrvatski Sabor, od 1. ožujka se udvostručuje jednokratna naknada za novorođeno dijete, povećava limit naknade za roditeljski dopust na 3000 eura, te produžuje očinski dopust.

Limit naknade roditeljskog dopusta u trajanju šest mjeseci za jedno ili dvoje djece ako ga koristi jedan roditelj ili osam mjeseci ako ga koriste oba, povećava se s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života. To znači da će roditelji tijekom cijelog dopusta primati punu plaću ako se radi o plaći do 3000 eura. U preostalom vremenskom dijelu roditeljskog dopusta, koji se odnosi na roditelje blizanaca, troje ili više djece, od prve do treće godine djetetova života limit se diže s dosadašnjih 551 na 803 eura.

Povećava se i naknada za roditeljski dopust za roditelje koji rade na pola radnog vremena, kao i ona za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta.

No, čitatelji su nas pitali što će biti s roditeljima koji ranije nisu iskoristili cijeli roditeljski dopust. Hoće li se njihove naknade računati po starom ili novom zakonu? To su za DNEVNIK.hr pojasnili iz Ministarstva demografije i useljeništva.

Naime, zaposleni ili samozaposleni roditelj nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta ima pravo na roditeljski dopust, koji može koristiti do osme godine života djeteta. Ovo je osobno pravo oba roditelja, koje oni koriste u trajanju od osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete, te 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Pravo na roditeljski dopust u pravilu mogu koristiti oba roditelja, u jednakom trajanju, odnosno svaki po četiri odnosno 15 mjeseci (ovisno o broju djece), s time da je dva mjeseca neprenosivo. Pravo na roditeljski dopust roditelji mogu koristiti pojedinačno, istodobno ili naizmjenično, sukladno osobnom dogovoru.

"U okviru izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama povećava se maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuju za roditeljski dopust, a koje će na snagu stupiti s 1. ožujka. Pravo na veću naknadu ostvarit će svi korisnici koji su zatečeni u korištenju prava, kao i oni koji će koristiti pravo u budućem razdoblju, u skladu sa Zakonom. Dakle, ukoliko je riječ o neiskorištenom dijelu roditeljskog dopusta koji se može koristiti do 8. godine djetetova života, korisnica će ostvarivati pravo na naknadu plaće prema novim odredbama, od 1. ožujka", objasnili su iz Ministarstva.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo - ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Ostalo je još malo vremena: Provjerite možete li dobiti povrat poreza, a jedna aplikacija računa kako "izvući" što više novca

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Provjerite pod kojim uvjetima imate pravo na otpremninu i kako se ona računa