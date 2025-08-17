Zastupnik objavio uznemirujuću fotografiju: "Istovarili su tijelo na cestu, ležala je tu nekoliko sati"

Saborski zastupnik DOMiNO-a, Igor Peternel, objavio je na društvenim mrežama uznemirujuću fotografiju tijela žene, kojeg je navodno na ulici ostavila hitna pomoć.

"Starijoj turistkinji je pozlilo na plaži, hitna je stigla i reanimirali su je u vozilu. Osobno sam tome svjedočio. Nakon neuspjele intervencije žena umire, a ekipa Hitne pomoći je istovari na cestu kraj crkve i ode", podijelio je Peternel na društvenim mrežama.

Navodno je riječ o 76-godišnjakinji iz Njemačke, kojoj je pozlilo na otoku Pašmanu, a Peternel je dodao da su mu svjedoci rekli da je tu "ležala nekoliko sati".

"Ljudi moji, gdje mi to živimo? Što je ovo? Gdje je policija? Kako je sustav koordiniran? Mislio sam da me više ništa u Hrvatskoj ne može šokirati i da sam sve vidio, ali sam očigledno pogriješio", poručio je zastupnik.

U komentarima su ga pitali zašto on nije zvao policiju ako je znao za slučaj.

DNEVNIK.hr poslao je upite zadarskoj policiji i Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije o ovom slučaju, a odgovore ćemo objaviti kada ga dobijemo.