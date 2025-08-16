Pet utapanja u samo deset dana, izdano upozorenje: "Nemojte nigdje ići sami, ponesite mobitel"

Tijelo maloljetne osobe, neslužbeno dječaka, pronađeno je jučer oko podne u rijeci Pakri kod Lipovljana nakon cjelodnevne potrage. Dok se još utvrđuju okolnosti tragedije, ovo je peta tragedija u rijekama u posljednjih desetak dana.

U četiri prethodna događaja potvrđena je sumnja u utapanje, a neka od kupališta na kontinentu obišla je i ekipa Dnevnika Nove TV. Uzrok smrti djeteta se još utvrđuje.

"Sve indicije su upućivale da se najvjerojatnije radi o osobi koja se nalazi ispod vodene površine i jučer u 12:30 je akcija završila izvlačenjem tijela", rekao je Petar Prpić iz HGSS-a.

U četiri događaja, na Kupi i Dravi, utvrđena je sumnja ili je potvrđeno utapanje. Ove godine, kao i prošle, bilježi se porast smrtno stradalih od utapanja. 18-godišnji spasilac Ivan u posljednjih 7 dana imao je dvije intervencije, jednu sa smrtnim slučajem.

"Čovjek je dobio srčani udar, izgubio svijest u vodi, slučajni prolaznici prijatelji koji su se našli na tom mjestu su ga odmah izvukli iz vode, pokušavali su ga probuditi, ali nisu uspjeli. U Petrinji gdje je osoba izgubila svijest u vodi, ja sam hvala Bogu bio blizu plaže pa sam mogao brzo reagirati. Kada sam ga izvadio još je, hvala Bogu, disao", ispričao je Ivan Matić za Dnevnik Nove TV.

Iz Crvenog križa su već upozorili kako je utapanje drugi uzrok smrti kod djece. Zato su savjeti stručnjaka - ključni.

"Nikada ne idemo na vodu sami, da uvijek imamo pri rucu punu bateriju mobitela, u slučaju bilo kakve situacije treba odmah obavijestiti centar 112, svakako ne konzumirati alkohol, pratiti vremensku prognozu i upoznati se s okolinom gdje se krećemo, polako ulaziti u vodu jer nagli skok može biti zadnji", priopćili su iz HGSS-a.

A drže li se upozorenja i kupači?

"Na sredini više nosi pa tko ima djecu treba pripaziti, ima tih malih otočića ali prekrasno je", reka je Melita iz Zagreba.

"Bez alkohola i bez svega i tako i čuvati se da te ne uhvati grč", dodao je Tomo iz Lepoglave.

Ako i zateknete osobu koja se utapa, evo sto morate napraviti

"Ako je bila utopljenik i izgubila je svijest, najbolje započeti reanimaciju s prvih 5 inicijalnih upuha, zatim započeti glavni dio reanimacije s 30 pumpanja i zatim dva upuha", savjetuju iz Crvenog križa.

Više u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.