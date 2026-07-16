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Na njih se često zaboravlja, teško pronalaze posao, no najnoviji podaci pružaju tračak optimizma

PišeHina, 16. srpnja 2026. @ 07:50 komentari
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zapošljavanje Foto: DNEVNIK.hr
Gotovo polovicu zaposlenih s invaliditetom činili su mladi u dobi od 15 do 29 godina.
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