Prije 15 godina ekipa Provjerenog ga je snimala dok se doslovno borio za život. Bio je na kemoterapijama zbog karcinoma. A danas - bolest je iza njega. Put do zdravlja, nije bio nimalo lak. A onaj poslovni bio je još teži. No njemu odustajanje nikada nije bila opcija. Pa se izniman trud isplatio. Sada je sjajan mladi poduzetnik. Svjestan prepreka s kojima se susreo, odlučio je zaraditi na ideji u kojoj će mu glavni oslonac biti pametni i sposobni ljudi, a ujedno i osobe s invaliditetom. Da stvar bude zanimljivija, od njih 6 koliko ih je zaposlio - dvoje su naši stari znanci. Sugovornici iz priča u Provjerenom koje smo tijekom godina radili. Problem zapošljavanja osoba s invaliditetom je ozbiljan. Znaju to i sami jer baš svi su ga iskusili na vlastitoj koži. Zato su odlučili biti dio priče koja neće samo ukazati na problem, već i ponuditi rješenje.

Kada ga je ekipa Provjerenog prvi put snimala 2007. godine Robert Panijan imao je samo 16 godina. Bolovao je od zloćudnog tumora potkoljenice. Njegov je život bio mahom bolnički. Kemoterapije, operacije, ali i velika volja za životom, za boljim sutra…

"Znam da trebam to odradit do kraja i onda ćemo odradit to slikanje i vidjet jesam se riješio toga", govorio je tada Robert i novinarki kazao kako je siguran da će pobijediti.

15 godina poslije, potpuno druga slika. Bolest je srećom, daleko iza njega. No svog prvog susreta s ekipom Provjerenog, još uvijek se dobro sjeća.

"Dugo je to trajalo, godinu, godinu i pol sam se ja liječio, konstantno bio praktički u bolnici. Kroz udrugu čiji sam član i danas, Krijesnica, do njih je došao upit Provjerenog da li bi mogli naći teenagera u toku liječenja da ispriča svoju priču, koliko pati društveni život, koji su to osjećaji, procedure tokom liječenja i mislim zašto ne", kazao je Robi.

"Nema smisla predati se prije nego što je počelo uopće"

Uz podršku prijatelja, obitelji, a ponajviše roditelja, kaže, uspio je izgurati to mučno razdoblje svog života.

"Nismo ni dopustili da padnem u jednom trenutku, nego 'ajde idemo to riješiti, to je sad proces koji moramo obaviti i nakon toga ćemo se vratiti u neku svoju normalu i sve će bit dobro. Ali nema smisla predat se prije nego što je počelo uopće", ističe Robert.

Koliko god ga je bolest fizički usporila, unazadila, toliko se u glavi rodila sve veća volja za životom. Svaku priliku koju je dobio, objeručke je zgrabio.

"To me nekako u glavi potaknulo da više napredujem, da učim, i evo zbog toga mogu reći sam i završio fakultet i firmu otvorio i bavim se čime se bavim danas", navodi Robi.

Danas je Robert uspješan poduzetnik. Otvorio je start up marketinšku agenciju uz koju je povezao grafički i web dizajn. I ima čak desetero zaposlenih.

"Sad smo već mogu reć došli na neke zdrave noge i zato se sad možemo posvetiti i novom programu", kaže.

Da stvar bude zanimljivija - neke je svoje suradnike, pronašao baš u emisiji Provjereno. Jedna od njih snimala se ovog rujna.

"Prije 5 godina sam ostala bez potkoljenice. Imala sam osteohondrosarkom, to je jedan oblik raka kosti i nakon druge operacije…. Zapravo na drugoj operaciji su mi morali amputirati potkoljenicu", kaže Maja.

"Prije jedno dva mjeseca u Provjerenom sam vidio Maju Drobnjaković, osoba koja je imala sličnu, 'ajmo reć dijagnozu kao ja, i sličnu tu neku povijest, i također osoba koju nije spriječio niti invaliditet niti ta bolest da se bavi onim čime voli. To mi se svidjelo i primijetio sam, odnosno, odmah sam skužio da je Maja super fit za moj novi projekt koji pokrećem", kaže Robi.

Stupili su u kontakt i dogovorili suradnju. Maja, inače sportašica i kineziologinja njegovom idejom se oduševila.

"Naše je da ćemo provoditi vježbanje na radnom mjestu pogotovo sa zaposlenicima koji sjede jako dugo, odnosno rade 8 sati recimo za stolom. Ono što ćemo raditi je prvo odlaziti na radno mjesto i vježbati po 15-ak, 20 minuta s njima, a kasnije preko linka, online istu stvar", objašnjava Maja.

"Sigurno osobe koje manje vježbaju imaju, što je činjenica, veći rizik od smrti. Idemo s polazišne točke da smo mi najdeblja nacija u Europi, da jako loše zvuči i želimo što više aktivirati i pokrenuti osobe na nekakvo bavljenje sportom", dodaje.

Kreativnost i svestranost nemaju granice

Alen je danas grafički dizajner. Zaposlen također u Robertovu uredu. Njega smo imali priliku upoznati prije 6 godina kada se predstavio kao "kreativan, promjenjiv, onako promjenjive ćudi, uvijek za nešto novo… i znatiželjan".

A takve kreativne i znatiželjne Robert je tražio za svoj tim. Zna i sam kako je teško pronaći posao. Osobito kada se i sam suočavaš s nekom vrstom invaliditeta. Tako je odlučio raditi baš na tom planu. Od njih desetero koji rade s njim, čak šestero ih je osoba s invaliditetom, izvijestila je reporterka Sara Duvnjak.

Kada smo ga upoznali, Alen je te 2016. bio još student Likovne akademije u Zagrebu. Zbog prirođene bolesti mišića tzv. artrogripoze, rukama i nogama gotovo pa se uopće ne može služiti. No za sve je on to pronašao alternativu.

Osim što se bavi web i grafičkim dizajnom, Alen je simultani prevoditelj engleskog i hrvatskog jezika kao i već svjetski renomiran likovni umjetnik.

"Izlagao sam svukud po svijetu. New York tri puta. I to prvi put čak na poziv gdje su me ovdje vidjeli i rekli okej mi tebe hoćemo na Manhattanu gdje je izlagao Andy Warhole. I Pablo Piccaso je imao jedno od prvih izlaganja u New Yorku", kaže Alen.

Svi su ovi ljudi pokretači, koji bez obzira na svoja proživljena iskustva nisu pali, posustali, a kamoli odustali. Oni motiviraju. Cilj im je svojim primjerom i radom, ali i prilikom koju su dobili upozoriti na golem problem s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u Hrvatskoj.

Alen ističe kako su predrasude najveći problem.

"U Hrvatskoj imamo zapravo dosta osoba s invaliditetom, to je još i od rata posljedica. Sad sa zapošljavanjem dosta teško ide. Ja znam koji sam i fakultet završio, znači imao sam i znanja neka za rad, gdje sam napisao da sam osoba s invaliditetom, iako me nimalo ne smeta jer ja nogu operiranu imam - nisam dobio ni poziv za razgovor za posao i onda sam to jednostavno maknuo iz životopisa. U firmama gdje sam i prije radio, nisu ni znali da sam osoba s invaliditetom", navodi Robi.

Jednostavnije mu je kaže Robi bilo prešutjeti. Jer vidio je na vlastitoj koži da zbog predrasuda neće dobiti ni priliku. Baš zbog toga je na primjeru svog posla koji radi, odlučio nešto promijeniti.

Robert kaže kako u zadnje vrijeme sam zavod i centar za profesionalnu rehabilitaciju dosta rade na senzibiliziranju javnosti i edukaciji osoba s invaliditetom kako bi im podigli razinu osposobljenosti za rad.

Prema zakonu Republike Hrvatske o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavci imaju zakonsku obvezu na svakih 20 zaposlenih zaposliti kvotu od tri osobe s invaliditetom. U zavodu za rehabilitaciju i vještačenje osoba s invaliditetom tvrde da je zakon od 2015. godine dobivao nekoliko izmjena i dopuna.

"U svakom trenutku ipak važno je i tako slijedi, to je zakonska regulativa, voditi računa o potrebama poslodavaca. One nisu zanemarive, znamo koja je uloga poslodavca. Uloga poslodavca je da nađe posao, dogovori ga, odradi ga, isporuči proizvod i naplati ga. Osobe s invaliditetom s druge strane imaju svoje poteškoće, svoja ograničenja i naprosto moramo spojiti potrebe poslodavca sa mogućnostima osoba s invaliditetom", kaže Jasenka Sučec, pomoćnica ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju.

Poslodavci koji ne žele zaposliti osobe s invaliditetom plaćaju naknadu

Oni poslodavci koji imaju mogućnost no ipak ne zapošljavaju osobe s invaliditetom imaju nekoliko načina nadoknade.

"Poslodavac može tu kvotu ispuniti na način da zaposli osobu s invaliditetom, može ispuniti na način da plati naknadu - to mi zovemo naknada za nezapošljavanje, može koristiti sustav zamjenske kvote što je vrlo interesantno poslodavcima", navodi Sušec i dodaje kako je mjesečni prihod od poslodavaca koji plaćaju naknadu oko 12 milijuna kuna, a iz tog novca se isplaćuju poticaji.

U tome Robert vidi šansu, ne samo za svoj posao, već i za sve njegove zaposlenike s invaliditetom.

"Zavod za vještačenje i zapošljavanje osoba s invaliditetom je donio tu odluku, taj zakon da firme koje surađuju sa, primjerice mojom firmom, ili sa firmom koja zapošljava više od pola, odnosno pola od svih zaposlenih su osobe s invaliditetom, te penale može, ajmo reći, platiti meni, tj. uzeti uslugu od moje firme umjesto da plaća u državni proračun", kaže Robert.

Baš zato što je i sam na svojoj koži osjetio nepravdu i predrasude, odlučio je uzeti stvar u svoje ruke. Pomoći sebi, ali i drugima. Prije svega pametnim, sposobnim ljudima željnima da donesu promjene.

"Osobe s invaliditetom, neću reći mogu biti, već jesu uspješni ljudi. Ja imam itekako i dosta svojih prijatelja i prijateljica koje su i književnice i učitelji, profesori, nema čim se ne bave, a u kolicima su ili imaju nekakav drugi vid invaliditeta", kaže Alen.

Znaju oni da je njihov invaliditet prepreka u mnogočemu. No bistri i poduzetni kakvi jesu, znaju da kako u poslovnom tako i privatnom životu ima puno vrata iza kojih stoji prilika. I da je jedino što im preostaje biti uporan. Kucati na svaka dok se ne otvore ona prava. Dok mnogi čekaju da probleme rješava tamo neki sustav, država i birokracija, čini se da se najbolje ideje, a osobito rješenja gotovo uvijek rađaju u glavama njih samih. Onih kojima su ista ta rješenja najpotrebnija.

