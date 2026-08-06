HZMO objavio broj osiguranika, pogledajte koliko je narastao od 2023.

Hrvatska je krajem srpnja imala 1.802.261 osiguranika mirovinskog osiguranja, što je povećanje od 14.021 ili 0,78 posto u odnosu na prošlogodišnji srpanj.

U protekle tri godine, u odnosu na srpanj 2023., taj je broj porastao za 115.632 osiguranika ili 6,7 posto.

Prema prvim rezultatima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, najviše je osiguranika na datum 31. srpnja bilo u trgovini na veliko i malo, njih 246.999.

Zatim slijede prerađivačka industrija - 243.513, građevinarstvo - 155.453 i smještaj te priprema i usluživanje hrane - 151.526.

Broj osiguranika u srpnju od 2023. do 2026. Foto: HZMO