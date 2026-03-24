HUDI i TollBit udružuju snage kako bi premostili jaz između umjetne inteligencije i hrvatske medijske industrije

HUDI (Hrvatska udruga digitalnih izdavača), vodeća strukovna udruga digitalnih izdavača u Hrvatskoj i TollBit, vodeća platforma koja izdavačima i kreatorima sadržaja pomaže pratiti, upravljati i ostvarivati prihode od korištenja njihovog sadržaja u svrhe umjetne inteligencije, objavili su strateško partnerstvo.

Cilj suradnje osnažiti je hrvatske izdavače u upravljanju njihovim sadržajem u eri umjetne inteligencije te osigurati pravednu razmjenu vrijednosti između kreatora sadržaja i razvijatelja sustava umjetne inteligencije.

HUDI, koji zastupa 90 posto hrvatske medijske industrije, partnerstvom s TollBitom svojim će članovima omogućiti pristup tehnologiji koja prednjači u industriji. Čineći ovu ponudu dostupnom svojim članovima, HUDI lokalnim izdavačima pruža jednostavan način za praćenje prometa AI botova, postavljanje uvjeta licenciranja te naplatu od AI tvrtki koje žele koristiti njihov sadržaj za obuku modela ili dohvat podataka u stvarnom vremenu.

U sklopu ovog partnerstva, HUDI i TollBit zajedno će objavljivati tromjesečne analize koje će poslužiti kao prvi nacionalni referentni okvir za hrvatsku medijsku industriju.

"Dolazak umjetne inteligencije donosi i izazove i goleme prilike za digitalne izdavače", izjavio je Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja. "Partnerstvom s TollBitom našim članovima dajemo alate za zaštitu intelektualnog vlasništva uz aktivno sudjelovanje u novom digitalnom gospodarstvu. Osim toga, podatkovno utemeljeni uvidi omogućit će nam snažnije zagovaranje interesa hrvatskog medijskog prostora".

"Iznimno nam je drago što surađujemo s HUDI-jem kako bismo hrvatskom tržištu donijeli veću transparentnost", izjavio je Toshit Panigrahi, izvršni direktor i suosnivač TollBita. "Posvećeni smo izgradnji održivog ekosustava koji izdavačima jamči pravednu naknadu za vrhunske podatke koji pokreću AI aplikacije nove generacije. Ovo partnerstvo postavlja presedan za to kako nacionalne izdavačke mreže mogu predvoditi u eri umjetne inteligencije."

Kako AI tvrtke sve više ovise o lokalnim vijestima visoke kvalitete u stvarnom vremenu za pogon svojih sustava, ovo partnerstvo osigurava da hrvatski izdavači ne budu zapostavljeni. Praćenjem opsega i prirode interakcija s umjetnom inteligencijom, HUDI i TollBit nastoje njegovati okruženje u kojemu lokalno novinarstvo ostaje održivo i pravedno nagrađeno za svoj doprinos globalnom AI ekosustavu.

O TollBitu

TollBit AI agentima i botovima nudi jednostavan i usklađen način izravne naknade web-mjestima za pristup sadržaju. Platforma nastoji odgovoriti na promjene u ekonomiji AI interneta osiguravajući web-mjestima održan prihod od AI posjetitelja. Pratite TollBit na LinkedInu za najnovije informacije o nastajućem webu pokretanom umjetnom inteligencijom.

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Maja Blumenšajn, direktorica digitalnog odjela Nove TV, Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.

O HUDI-ju

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa. Sve novosti iz Hrvatske udruge digitalnih izdavača možete pratiti na HUDI webu, Facebooku, Instagramu ili LinkedInu.