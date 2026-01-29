HUBOL o navodima šefice karlovačke bolnice: "Takvim izjavama se ne razbacuje na presicama nego ih se prijavi"

Ne stišavaju se reakcije nakon dramatične konferencije za novinare u karlovačkoj Općoj bolnici na kojoj je ravnateljica ustanove dr. Ivana Kovačić iznijela niz optužbi protiv liječnika koji u njoj rade. Iako nije navodila imena kolega koje proziva, poručila je da su disciplinski postupak kojeg je protiv nje pokrenula Hrvatska liječnička komora inicirale dvije liječnice zbog gubitka položaja i vlastitih interesa.

Govorila je i neodgovornom radu u bolnici, slučajevima namještanja operacijskih lista, primanja mita i otkrivanja povjerljivih informacija.

Na sve je reagirala i Hrvatska udruga bolničkih liječnika koja je poslala priopćenje u kojemu poručje - ako ravnateljica sumnja u mito i odavanje liječničke tajne, mora to prijaviti DORH-u.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), nakon jučerašnjih izjava ravnateljice Karlovačke bolnice, duboko je zabrinuta za organizaciju rada, poštovanje zakona i upravljanje u toj bolnici. Ravnateljica je naime na konferenciji za novinare javno navela niz navodnih nepravilnosti i mogućih kaznenih djela u ustanovi kojom rukovodi i za čije poslovanje je odgovorna.

Ravnateljica je iznijela niz optužbi spram svojih neimenovanih kolega koje se protežu od manjih prekršaja radne discipline poput kašnjenja na posao, preko manipulacije operacijskim listama do navodnih kaznenih djela kao što su korupcija i kršenje liječničke tajne. Riječ je o iznimno teškim optužbama koje, ako su utemeljene, upućuju na ozbiljna kršenja zakona i profesionalnih obveza. U slučaju da su neutemeljene, ovakve optužbe predstavljaju novo kršenje Kodeksa medicinske etike.

Ako ravnateljica ima saznanja o traženju mita i o korupciji, kao i saznanja o kršenju liječničke tajne, ona je odgovorna i dužna bez odgode pokrenuti odgovarajuće interne postupke i prijaviti navodna kaznena djela MUP-u i DORH-u. Svaka korupcija tj. traženje mita urušava povjerenje pacijenata u zdravstveni sustav, a odavanje podataka o liječenju pacijenata predstavlja tešku povredu prava pacijenata. Takvim se izjavama ne nabacuje na konferencijama za novinare, nego je te sumnje nužno prijaviti i procesuirati.

Javnim iznošenjem optužbi, a bez pokretanja internih postupaka kontrole i bez prijave navodnih kaznenih djela nadležnim tijelima, ravnateljica je nanijela štetu ne samo ugledu Opće bolnice Karlovac, nego i svim liječnicima i zaposlenicima bolnice, koji imaju pravo na zaštitu profesionalnog integriteta i pretpostavku zakonitog rada.

Podsjećamo na povijest bolesti upravljanja Karlovačkom bolnicom: devet liječnika je ravnateljicu prijavilo Povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog mobinga, a četvero je zatražilo pokretanje disciplinskih postupaka protiv nje pred Časnim sudom Hrvatske liječničke komore. Dvoje liječnika diglo je i sudske tužbe zbog mobinga. S obzirom na to da ravnateljica neistinito tvrdi da tužbe za mobing ne postoje, HUBOL poziva Upravno vijeće bolnice kao i ministricu zdravstva da se upoznaju sa sudskim predmetom Pr-17/2026, Općinskog suda u Karlovcu.

Pokušaji da se ovako ozbiljna pitanja odgovornosti upravljanja bolnicom zamijene pričom o navodnom progonu ravnateljice predstavljaju svjesno obmanjivanje javnosti, liječnika i ostalih zaposlenika te bolnice. Nitko, pa ni ravnatelji bolnica, ne može biti izuzet od zakona, etičkih standarda i odgovornosti. Povjerenje u zdravstveni sustav ne gradi se javnim optužbama bez daljnjih postupanja, nego zakonitim, odgovornim i transparentnim radom onih koji sustavom upravljaju.

HUBOL naglašava da svi liječnici imaju istu etičku odgovornost i obvezu poštovanja Kodeksa medicinske etike i da je neprihvatljiv zahtjev UPUZ-a da liječnici koji su ravnatelji budu oslobođeni od tih obveze etičnosti. UPUZ traži privilegiran položaj za ravnatelje te zahtijeva njihovo izuzimanje od bilo kakve disciplinske odgovornosti kao članova HLK-a. Disciplinski postupak koji se protiv ravnateljice vodi u Komori, a koji su pokrenule dvije liječnice, vodi se zbog kršenja Kodeksa i neetične i neprofesionalne komunikacije, a ne zbog njezinih upravljačkih odluka.

UPUZ je udruga financirana javnim sredstvima jer živi od izdašnih članarina koje mu plaćaju bolnice u javnom zdravstvu, kao i od kotizacija koje plaćaju te iste bolnice. A sve to kako bi UPUZ zastupao osobne interese ravnatelja.

HUBOL javno postavlja pitanje ministrici zdravstva: zašto bolnice proračunska sredstva namijenjena liječenju bolesnika preusmjeravaju udruzi koja zagovara privatne interese pojedinaca na rukovodećim funkcijama, a ne interese liječnika, zdravstvenih radnika i pacijenata? HUBOL će od Ministarstva zdravstva kroz postupak prava na pristup informacijama zatražiti podatke koliko sredstava su sve bolnice u javnom zdravstvenom sustavu u proteklih pet godina uplatila UPUZ-u."