VIDEO Ravnateljica karlovačke bolnice slomila se pred kamerama: "Operiraju preko veze, možda primaju mito..."

Ravnateljica Opće bolnice Karlovac Ivana Kovačić izjavila je u srijedu, nakon što je protiv nje Hrvatska liječnička komora (HLK), na zahtjev dviju liječnica, pokrenula disciplinski postupak, da glasna manjina šteti njoj osobno i ustanovi koju vodi.

Kovačić je na konferenciji za novinare, na kojoj je u jednom trenutku i zaplakala, poručila da će sudjelovati u postupku koji je pokrenuo HLK i ustvrdila da ju sustavno napadaju zadnjih mjeseci, a to radi manjina liječnika zbog gubitka položaja i radi osobnih interesa.

Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice - 1 Foto: Robert Fajt/Cropix

Rekla je da šutljiva većina profesionalno i vrijedno radi te pokazuje poštovanje i humanost prema pacijentima. "Nekolicina liječnika plasira dezinformacije i afere u javnost", navela je.

"Liječnica sam i članica Komore, 26 godina u sustavu, i nepravedno je i neprimjereno selektivno odlučivati koga će se braniti, a koga ne. Ako je nečije dostojanstvo zadnjih mjeseci ovim linčem koji HUBOL provodi povrijeđeno, to je moje i ove ustanove, a sve se to prenosi na naše pacijente koji to prate vjerojatno sa strahom i zgražanjem", kazala je kroz suze.

Također je odbacila optužbe da zlostavlja kolege. "Ako sam u komunikaciji nekad neprimjereno reagirala ili nekoga nehotice povrijedila, ispričavam se", poručila je i dodala kako niti nema vremena za mobingiranje jer osim što obavlja ravnateljski posao radi i kao liječnica i dežura.

Bolnica u Karlovcu Foto: Robert Fajt/Cropix

Navela je nekoliko primjera neodgovornog rada, a problem je kada o tome prigovori. "Mladi kolega u dežurstvu operira, a stariji spava mada bi trebao biti u sali. S time se susrećem", rekla je Kovačić.

Kaže kako postoje i slučajevi iznošenja informacija o pacijentima onima koji nemaju ništa sa zdravstvenim sustavom.

Liječnika i specijalista u bolnici ima uglavnom podjednak broj, no odlaze liječnici koji obave specijalističko usavršavanje na bolje plaćene poslove ili u neko drugo mjesto u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno u privatni sektor, ustvrdila je.

"Ne znam da je bilo tko iz sustava otišao zbog mene", kaže Kovačić.

Podršku ravnateljici dao je direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Dražen Jurković, koji je ustvrdio da HLK nema legitimitet odlučivati o radu ravnatelja ustanove, koji niti ne trebaju biti liječnici.

Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice - 4 Foto: Robert Fajt/Cropix

To je i stajalište Ministarstva zdravstva iz 2017., no to je ignorirano. "Ravnatelj se mora zamjeriti, ako želi dobro raditi posao", rekao je Jurković.

HLK: I ravnateljica Kovačić dužna je poštivati Kodeks

Hrvatska liječnička komora (HLK) poručila je u srijedu da je pokrenula disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić jer nijedan član HLK, neovisno o funkciji koju obnaša, ne može biti izuzet od obveze poštivanja Kodeksa medicinske etike i deontologije.

Reagirajući na istupe ravnateljice Kovačić, protiv koje je, na zahtjev dviju liječnica, pokrenut disciplinski postupak, HLK je priopćio da se postupak ne vodi zbog njezinih upravljačkih odluka, nego isključivo zbog sumnje u povredu Kodeksa.

Komora navodi da se disciplinski postupak ne odnosi na odluke ravnateljice kojima je dvjema liječnicama odbila priznati zakonom propisani koeficijent za plaće, jer su te odluke još u srpnju prošle godine ispravljene odlukom Upravnog vijeća bolnice, koje je odobrilo anekse ugovora o radu s višim, zakonitim koeficijentima. HLK ističe da u pitanja radnog prava nije ulazila niti će ulaziti, budući da ona nisu predmet disciplinskog postupka, što je, kako navodi, izrijekom utvrdilo i Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju.

Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice - 5 Foto: Robert Fajt/Cropix

Suprotno tvrdnjama Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) i same ravnateljice, HLK odbacuje navode o prekoračenju svoje ovlasti te podsjeća da je Ustavni sud u dva navrata odbio zahtjeve za ocjenu ustavnosti Zakona o liječništvu i Kodeksa, čime je potvrđena zakonitost ovlasti Komore za vođenje disciplinskih postupaka.

Komora se osvrnula i na izjave ravnateljice o mogućem kršenju liječničke tajne, istaknuvši da je odavanje liječničke tajne protuzakonito te da je, ako postoje takva saznanja, obveza i odgovornost ravnateljice pokrenuti odgovarajuće postupke.

Ravnateljica Kovačić danas je izjavila da će sudjelovati u disciplinskom postupku, ali smatra da je riječ o napadima "glasne manjine“ liječnika koji, kako tvrdi, djeluju zbog osobnih interesa. Na konferenciji za novinare, na kojoj je u jednom trenutku i zaplakala, ustvrdila je da se njezinim javnim prozivanjem šteti i njoj osobno i ustanovi koju vodi.

"Liječnica sam i članica Komore 26 godina i nepravedno je selektivno odlučivati koga će se braniti, a koga ne“, rekla je Kovačić, odbacivši optužbe o zlostavljanju kolega te navodeći da, ako je u komunikaciji nekoga nenamjerno povrijedila, zbog toga žali.

Podršku joj je dao direktor UPUZ-a Dražen Jurković, koji je ocijenio da HLK nema legitimitet odlučivati o radu ravnatelja zdravstvene ustanove.

HLK, međutim, poručuje da su svi članovi Komore ravnopravni te da zahtjevi za posebnim ili privilegiranim tretmanom pojedinih članova nisu prihvatljivi.

HUBOL koji je izvijestio o zahtjevu za disciplinskim postupkom protiv Kovačić, na svojim je stranicama objavio kako situacija u upravljanju karlovačkom bolnicom nije dobra. "U posljednje dvije godine bolnicu je napustilo više od 20 specijalista, a odlasci iz bolnice se nastavljaju i dalje. Devetero liječnika, zbog zlostavljanja na radnom mjestu, prijavilo je ravnateljicu bolničkom povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika. Četvero liječnika zbog kršenja Kodeksa medicinske etike i deontologije prijavilo ju je Časnom sudu Komore, a dvoje je zbog mobinga bilo prisiljeno potražiti sudsku zaštitu. Izostanak povjerenja, degradacija liječničke profesije i narušeni međuljudski odnosi ozbiljno štete kvaliteti zdravstvene zaštite", navodi HUBOL.

Poručuju i da je pokretanje ovog disciplinskog postupka važan korak u zaštiti dostojanstva liječništva kao i u rasvjetljavanju profesionalne i etičke odgovornosti ravnateljice karlovačke bolnice.