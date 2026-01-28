Obavijesti Foto Video Pretražite
POKRENUT POSTUPAK

VIDEO Ravnateljica karlovačke bolnice slomila se pred kamerama: "Operiraju preko veze, možda primaju mito..."

Piše Hina, 28. siječnja 2026. @ 17:39 komentari
Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice - 2
Ivana Kovačić, ravnateljica karlovačke bolnice - 2 Foto: Robert Fajt/Cropix
HLK pokrenuo disciplinski postupak protiv ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić
I ravnateljica Kovačić dužna je poštivati Kodeks
POKRENUT POSTUPAK
VIDEO Ravnateljica karlovačke bolnice slomila se pred kamerama: "Operiraju preko veze, možda primaju mito..."
Cijena zlata obara povijesne rekorde zbog globalnih problema
NIKAD SKUPLJE
Pohrlili u trgovine i prodaju čak i darove s vjenčanja: "Svijet je nestabilan", "On je luđak, zar ne? Luđak!"
Afera trese Crnu Goru: Mirjana Pajković objavila prijetnje bivšeg šefa obavještajne službe
međusobne optužbe
FOTO Seks-afera trese susjedstvo, objavljene poruke: "Sama sebi si završila karijeru. Doći ćeš kad-tad"
Zbog gripe zabranjeni posjeti na tri odjela dubrovačke bolnice
Stroge mjere
Zaraza opet hara: Bolnica zabranila posjete na tri odjela
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Trojica dječaka propala kroz led
Obiteljska tragedija
Trojica dječaka propala kroz led, majka ih nije uspjela izvući: "Već su se borili za zrak..."
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
u Tasmaniji
Godinama se tragalo za njom: Šetač pronašao ljudske ostatke
VIDEO Urušila se velika skela na gradilištu KBC-a: Radnik bježao da si spasi život
Radnik morao bježati
VIDEO Dramatična snimka: Urušila se velika skela na gradilištu KBC-a Zagreb
