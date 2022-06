O odluci američkih sudaca bruje svi, a posebno je oduševila sudionike "Hoda za život" koji su svoju ljetnu turneju po hrvatskim gradovima završili u Rijeci. Na nogama su od jučer i hrvatski političari.

Oni s ljevice traže da pitanje pobačaja bude ustavno pravo u Hrvatskoj, desnica američku odluku smatra demokracijom i podsjeća da Amerikanci donose dalekosežne odluke.

Odluka američkog Vrhovnog suda dala je vjetar u leđa i riječkom Hodu za život. "Ovo je tektonska promjena u borbi za život, za prava nerođenih. I stvarno smo radosni što smo ovog dana ovdje s vama i što dijelimo tu vijest kojom je proglašeno da pravo na pobačaj nije ljudsko pravo", rekao je Ante Bekavac, koordinator organizacijskog tima Hoda za život.

Međutim, odlukom nisu svi radosni i upozoravaju: "Bogate žene će se uvijek snaći, a siromašne će nastradati. Nama je puno bliža Poljska u kojoj se dogodilo što se dogodilo, borit ćemo se da ne dozvole da se takvo nešto dogodi u Hrvatskoj", rekla je Sanja Sarnavka iz zaklade Solidarna.

Reagirali su i političari, SDP želi da pravo na pobačaj štiti Ustav. "Da li će to biti kroz Sabor, što ćemo pokrenuti u idućih nekoliko dana, ili kroz referendum, ovisit će o stavu vladajuće većine", rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Posljedice odluke koju je Biden nazvao "tragičnom pogreškom": Počelo zatvaranje klinika za pobačaje

Batarelo slavi odluku američkog Vrhovnog suda: "I mi u Hrvatskoj stvorit ćemo zakon koji će štititi nerođeni život i zabraniti ubijanje"

Slažu se s time i u stranci Možemo. Pobačaj je u Hrvatskoj legalan do 10. tjedna, ali praksa je, kažu, drugačija. "Trenutno mi u Hrvatskoj nemamo zakonsku ugrozu, ali ono što je problem je da mi na praktičnoj razini ženama ne omogućujemo prekid trudnoće. On je u zakonu omogućen, ali izrazito onemogućen", rekla je saborska zastupnica Ivana Kekin.

HDZ danas bez službene reakcije. Za Most je američka odluka demokracija jer će savezne države same odlučivati o pobačaju. "Sada čujem da se oni koji zastupaju pobačaj ljute. U čemu je točno problem, bi li netko trebao diktirati drugima u kakvim bi oni to državama trebali živjeti? Očito nekima demokracija odgovara samo kada je po njihovom", rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Iz Domovinskog pokreta poručuju da je riječ o odluci koja može puno toga mijenjati i izvan američkih granica. "Da, daleko je Amerika, a daleko je bila i za neke druge trendove, obično u Europu dolaze sa zakašnjenjem, a zanimljivo je da ova odluka nije ad hoc odluka - to je dalekosežna ideološka odluka i sigurno će imati utjecaja na Europu i Hrvatsku", rekao je Igor Peternel iz Domovinskog pokreta.

Pobačaji u Hrvatskoj su u padu, prošle godine obavljeno ih je 2594, najviše su ga obavljale žene u dobi između 30 i 34 godine.

