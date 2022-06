Papinska akademija za život pohvalila je odluku Vrhovnog suda SAD-a kojom je omogućeno saveznim državama da zabrane pobačaj. Istovremeno, UN je objavio kako ograničavanje pristupa pobačaju ne sprječava ljude da ga obave.

Papinska akademija za život u petak je pohvalila odluku Vrhovnog suda SAD-a, kojom je omogućeno saveznim državama da zabrane pobačaj, poručivši da je ta presuda "izazov za cijeli svijet" po životnim pitanjima.

Papinska akademija za život također je poručila priopćenjem da obrana ljudskog života ne može biti ograničena na individualna prava jer je život pitanje "šireg društvenog značaja".

"Činjenica da je velika zemlja s dugom demokratskom tradicijom promijenila svoj stav o ovom pitanju izazov je cijelom svijetu", stoji u priopćenju Akademije.

Nadbiskup Vincenzo Paglia, koji vodi Papinsku akademiju za život, rekao je da je odluka Suda "snažan poziv na razmišljanje" o tom pitanju u trenutku kada "zapadno društvo gubi strast za životom".

"Odabirom života u igri je naša odgovornost za budućnost čovječanstva", rekao je Paglia.

Ograničavanje pristupa pobačaju ne sprječava ljude da ga obave i “to ga samo čini smrtonosnijim“, rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio odluku o legalizaciji pobačaja iz 1973.

"Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava temelj su života s pravom izbora, osnaživanja i jednakosti za žene i djevojke diljem svijeta", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric novinarima.

Agencija UN-a za seksualno i reproduktivno zdravlje (UNFPA), navodi da je "zapanjujućih 45 posto svih pobačaja diljem svijeta riskantno, što ih čini najvećim uzrokom smrti majki".

Odluka američkog "velik je korak unatrag" i "golem udarac ženskim ljudskim pravima i ravnopravnosti spolova", rekla je u priopćenju šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je u petak da je pobačaj temeljno pravo žena.

"Moramo ga zaštititi. Želim izraziti svoju solidarnost sa svim ženama čije je slobode danas doveo u pitanje Vrhovni sud SAD-a", napisao je Macron na Twitteru.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.