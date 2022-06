U ponedjeljak u Hrvatskoj kreće novi toplinski val. Temperatura će u cijeloj zemlji biti iznad 32 stupnja, a u nekim krajevima rasti i do 36.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava na vrućinu opasnu za zdravlje s obzirom na dolazak novog toplinskog vala.

U ponedjeljak je na snazi žuto, a u utorak i srijedu narančasto upozorenje što znači veliku opasnost od toplinskog udara.

Visoke temperature mogu uzrokovati zdravstvene probleme, osobito kod osjetljivih skupina - djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.



A prilika za edukaciju bila je i danas na zagrebačkom Cvjetnom trgu gdje su zaklada ''Hrvatska kuća srca'' i studentska udruga Stepp održali akciju ''Oživi me'' uz podsjetnik na to da nadolazeće visoke temperature sa sobom nose rizik srčanog zastoja.





