Policija objavila važno upozorenje za roditelje i skrbnike: "Ovo ne smijete učiniti niti na kratko vrijeme!"

S obzirom na visoke temperature u ljetnom razdoblju raste i rizik od stradavanja djece od dehidracije. Stoga su iz MUP-a upozorili kako je potrebno osvješćivati i upozoravati roditelje i sve one koji brinu o djeci, da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.



"Na žalost, tragična stradavanja djece koja su ostavljena u vozilima se događaju. U tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova izradilo je letak u suradnji s NZJZ dr. Andrija Štampar, u kojem se, osim kaznene odgovornosti roditelja i drugih osoba koje brinu o djeci, nalaze i preporuke stručnih osoba.



Tijekom ljetnih mjeseci jako je važno da roditelji, skrbnici ili osobe koje brinu o djeci budu oprezni i ne ostavljaju djecu bez nadzora punoljetne osobe, obzirom da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava, a posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje.



Dijete se ne smije ostavljati u vozilu niti pri umjereno visokim temperaturama niti na "vrlo kratko" vrijeme!", ističe se u priopćenju.