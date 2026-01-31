Obavijesti Foto Video Pretražite
Hrvati se sve više zadužuju! Objavljeni novi podaci HNB-a, stručnjaci upozoravaju: "Po ovom pitanju smo i dalje nerazvijeni"

31. siječnja 2026.
Krediti eksplodirali - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Objavljeni su novi podaci Hrvatske narodne banke koji pokazuju kako dug hrvatskih građana i poduzeća nezaustavljivo raste. Unatoč prošlogodišnjim mjerama postrožavanja uvjeta za izdavanje kredita, oni su svejedno rasli tri i pol puta brže od stope inflacije. U 12 mjeseci kreditna zaduženost građana povećala se za 3 milijarde i 200 milijuna eura.
