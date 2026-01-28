Cijene su rasle gotovo cijele prošle godine, hoće li ove biti bolje? "Od ovog postoji objektivna opasnost"

Usporava inflacija, no ako se pita građane - u svakodnevnoj potrošnji realnost je druga priča.

Nije sve u osjećaju - 3,7 posto veće bile su cijene na cjelogodišnjoj razini.

Hrana i piće stajali su 5,1 posto više nego u 2024.

Stanovanje i energija poskupjeli su 6 i pol posto, no popuštale su se i subvencije.

Više plaćamo i usluge - rekreaciju i kulturu 4,7, a zdravstvo gotovo 5 posto.

Što nas čeka u ovoj godini? Projekcije vladajućih su smirivanje prema 2,8 posto. Iz Sindikata poručuju - inflacija je i dalje visoka, pa se ne može govoriti o stabilizaciji.

Dok se ne okrenemo vlastitoj produktivnosti, stanje neće biti znatno bolje. Struka kaže - ovisit će o napetoj globalnoj situaciji, ali i domaćim odlukama.

