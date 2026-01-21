"Neto plaća mi je 3000 eura, a mogu gledati samo stanove do 50 kvadrata. Suludo!"

Pad cijena nekretnina, usprkos nadanjima onih koji su u potrazi za svojim krovom nad glavom, nije se dogodio, a na tržištu se očekivani efekti državnih mjera još ne vide. Posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) govore kako su cijene kvadrata za stanovanje u trećem kvartalu prošle godine bile u prosjeku 13,8 posto više nego godinu dana ranije. Novogradnje bilježe porast cijena od 12,2 posto, a starogradnje 14,2 posto. Najviše su rasle cijene u Zagrebu, 16,8 posto.

Mnogi tako i dalje muku muče kako do svojeg krova nad glavom, a neki su zatražili savjete na platformi Reddit, gdje se o nekretninama puno govori. Tako je jedan korisnik objavio fotografiju kreditnog kalkulatora prema kojem bi mu mjesečni anuitet za stambeni kredit od 200 tisuća eura koji bi otplaćivao 25 godina bio 957,81 euro.

"Jel' ljudi zaista otplaćuju ovako veliku ratu kredita na mjesečnom nivou za stan od 50-ak kvadrata s jednom spavaćom sobom? Zar sljedećih 25 godina plaćati 1000 eura mjesečno, a da mi dijete nema ni svoju sobu? Kako ste se vi snašli? Koja je alternativa? Isplati li se ovo? Je li podstanarstvo bolje? Uzmimo u obzir prosječnu plaću i prosječan stan. Znači 1500 eura plaća, a ovo bih svakako svrstao u prosječan stan. Zanimaju me iskustva ljudi u sličnoj situaciji."

Dobio je puno odgovora i prijedloga. Jedan mu je korisnik predložio da spusti iznos kredita na 150.000 eura i da digne rok otplate na 30 godina.

"Digni na 30 godina. Ne zato što ćeš plaćati 30 godina, nego da ti se smanji kamata. Ionako ti je besplatna prijevremena otplata kredita. Ovo je najveća greška jer ljudi misle da je pametnije 20 godina životariti nego 30 godina živjeti lakše. Ako si ne možeš priuštiti 30 godina, onda se preseli u manji grad. Ne moraš živjeti u velegadu i spajati kraj s krajem. Ja sam se preselio u Vukovar, uzeo imanje za 100.000 eura, a rata mi je 320 eura. Znači, da mi ne dođe obavijest da su mi skinuli, ne bih ni skužio."

"Nama je rata 1000 eura za kredit od 240.000 eura i nije stan od 50-ak m2, nego 68 m2 s top rasporedom i 185 m2 vrta u Zagrebu kupljen početkom prošle godine u zgradi iz 2022. Imamo i dvije spavaće sobe i kupaonicu plus WC.

Ako si kreditno sposoban, bolje je kupiti bilo kakav stan nego živjeti u podstarstvu s obzirom na inflaciju i fiksnu kamatnu stopu. Najamnina će već za 10 godina narasti značajno, a tebi će rata ostati ista."

"Pokriješ se koliko si dug i širok, tražiš stan u manjem/jeftinijem gradu ili nešto što nije u centru razvikanoga grada. Ako vas je dvoje, onda je to skupa cca 3000 eura, pa 1000 € nije toliko strašno. A i taj iznos jede inflacija - plaća raste a kredit ostaje isti, tako da što više godina prolazi taj kredit ti je sve manji i manji teret."

Velik broj prijedloga došao je za preseljenje u okolicu Zagreba.

"Odselio sam se u manji gradić i kupio kuću za 100.000 eura i potpuno namjestio za te pare, jedino što se danas isplati."

"Djevojka ima svoju firmu i radi nekad od doma, a nekad na terenu, ja radim hibridno sa dva odlaska u ured tjedno u ZG. Kupili kuću 45 min od Zagreba za 110 tisuća i super nam je. Živimo i bolje nego prije jer smo rentu u Zagrebu skupa sa režijama plaćali 800 €. Ovako nam je rata kredita 450 € (kredit sam dizao prošle godine po starim uvjetima). Imamo solidne plaće, ali se ježim od toga da sam u jednom trenu čak i razmišljao kako bih 1000 eura morao davati sljedećih 30 godina. Želim ti svu sreću u pronalaženju nekretnine jer ovo više nije normalno sta rade sa cijenama."

"Pola sata od Zagreba (autom ili prigradskim vlakom) za 200.000 eura imaš kuću, novogradnju od 130 m2, s parkingom i dvorištem. Mislim da kupovati komotan stan u ZG sada može samo onaj tko ima minimalno 3000 plaću."

No, ispada da ni to nije baš tako. Naime, javio se korisnik koji ima plaću i veću od 3000 eura no ipak ne uspijeva kupiti nekretninu.

"Evo, funny story. Moja neto placa je 3300 eura, još imam obrt gdje okrenem oko 30-40 tisuća godišnje. Imam kreditnu sposobnost od oko pola milijuna ako ne i više. Zbog ovih fora s učešćem mogu se je*at. Nekretnine koje mogu gledati su do 260.000 jer kad uračunaš porez, agencijsku proviziju i učešće, ne ide to… Moram imati 100 tisuća eura keša, što nemam. Neovisno o tome što sam ultra uspješan kao 32 godišnjak, mogu gledati samo stanove od 50 kvadrata. Suludo."

Neki smatraju da je Hrvatska jednostavno postala preskupa za život, u svakom pogledu.

"Mislim da je isplativije odseliti se u Austriju i tamo pokušati isto. Sve kombinacije koje sam vrtio kada sam pogledao kakve su tamo plaće, koje su cijene nekretnina, a i koji su radni uvjeti i mirovine govore da je to bolje, pogotovo ako netko počinje od nule."