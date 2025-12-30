Pripreme za doček Nove godine u punom su jeku. Evo što se može pronaći na blagdanskom stolu!

Pripreme za doček Nove godine u punom su jeku, a Hrvati se spremaju za blagdanski stol u skladu s tradicijom. Na tržnicama i mesnicama u Zagrebu i drugim gradovima vladaju gužve, osobito oko kiselog kupusa, mesa i drugih ključnih sastojaka za sarme, pečenja i blagdanske kolače. Zbog povećanih cijena, kilogram janjetine gotovo je dvostruko skuplji od odojka, a cijene osnovnih namirnica porasle su za gotovo 16 posto u odnosu na prošlu godinu.

Unatoč visokim troškovima, mnogi Hrvati ne odustaju od bogatog blagdanskog stola. Tradicionalni recepti i običaji i dalje su važni, a za pripremu sarmica, pečenja i slastica često se čekaju redovi na tržnicama i u mesnicama. Posebna pažnja pridaje se kvaliteti mesa i kupusa, koji su ključni za uspjeh blagdanskog ručka.

Prosinačka kupovna groznica približava se kraju, no Hrvati i dalje ulažu značajna sredstva u novogodišnje slavlje kako bi stol bio raskošan i bogat. Bez obzira na troškove, tradicija obilja hrane na stolu i dalje je nezaobilazna, a pripreme za doček 2026. godine pokazuju da običaji i kulinarske navike ostaju snažno prisutni u domaćinstvima diljem zemlje.

