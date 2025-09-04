turističke brojke
Rekorderi turizma otkrili svoju tajnu: "Bojao sam se dići cijene"
Piše Marko Balen/DNEVNIK.hr,
04. rujna 2025. @ 20:23
Nakon što su se čelni ljudi hrvatskog turizma pohvalili turističkim rezultatima, prva analiza pokazuje rupu u turističkom obrascu Lijepe naše.
Kampovi bilježe dva posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.
Minus je zabilježen u obiteljskom smještaju.
U luksuznim hotelima nije bilo problema s bookingom.
Kvalitetu već godinama nudi Rovinj, rekorder hrvatskoga turizma. Ove godine bilježe 3 posto više gostiju.
"Od prošle godine nisam dizao cijene, a razlog je – bojao sam se dići cijene jer smo ionako dosta skupi", rekao je vlasnik restorana u Rovinju Anton Fariš.
Cijene nisu dizali ni dubrovački ugostitelji. "Omjer kvalitete koju nudimo našem gostu, usluge i lokacije, ne smije biti iznevjeren, znači cijenama smo došli do vrha", poručio je Đani Banovac.
Razlog visokih cijena je rast cijene rada, usluga i roba.
Poučak ove sezone je jasan. Prilagoditi cijene konkurenciji, odnosno uskladiti cijenu s kvalitetom, pa sezonske rupe kao ove godine ili neće biti ili će biti puno manja.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Balena.