Rekorderi turizma otkrili svoju tajnu: "Bojao sam se dići cijene"

Kampovi bilježe dva posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

Minus je zabilježen u obiteljskom smještaju.

U luksuznim hotelima nije bilo problema s bookingom.

Kvalitetu već godinama nudi Rovinj, rekorder hrvatskoga turizma. Ove godine bilježe 3 posto više gostiju.

"Od prošle godine nisam dizao cijene, a razlog je – bojao sam se dići cijene jer smo ionako dosta skupi", rekao je vlasnik restorana u Rovinju Anton Fariš.

Cijene nisu dizali ni dubrovački ugostitelji. "Omjer kvalitete koju nudimo našem gostu, usluge i lokacije, ne smije biti iznevjeren, znači cijenama smo došli do vrha", poručio je Đani Banovac.

Razlog visokih cijena je rast cijene rada, usluga i roba.

Poučak ove sezone je jasan. Prilagoditi cijene konkurenciji, odnosno uskladiti cijenu s kvalitetom, pa sezonske rupe kao ove godine ili neće biti ili će biti puno manja.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Balena.