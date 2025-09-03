Obavijesti Foto Video Pretražite
GOST DNEVNIKA NOVE TV

Trebamo li biti zadovoljni turističkom sezonom? Ministar: "Samo tržište im je poslalo poruku"

Piše DNEVNIK.hr, 03. rujna 2025. @ 19:41 komentari
Tonči Glavina
Tonči Glavina Foto: Dnevnik Nove TV
Ministarstvo turizma i sporta pohvalilo se turističkim brojkama — rast dolazaka, više noćenja i rekordna potrošnja. No s terena dolaze informacije da je sezona dobra, ali daleko od idealne. Ovogodišnju turističku sezonu u Dnevniku Nove TV komentirao je ministar turizma Tonči Glavina.
