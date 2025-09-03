Trebamo li biti zadovoljni turističkom sezonom? Ministar: "Samo tržište im je poslalo poruku"

Vlada je zadovoljna rezultatima turističke sezone. Prema podacima predstavljenima u utorak, ispunjeni su strateški ciljevi, rekao je na početku gostovanja u Dnevniku Nove TV ministar Tonči Glavina.

"Imamo gotovo pa idealnu situaciju, a to je da po prvi puta u povijesti imamo rekordne rezultate turističkog prometa na razini godine, a po prvi puta ti rezultati nisu generirani u dva ljetna mjeseca", objasnio je i dodao da je cilj razviti turizam koji je i prostorno i vremenski ravnomjerno raspoređen.

U nastavku je Glavina komentirao i rezultate u glavnom dijelu turističke sezone: "Oni su na tragu prošlogodišnjih rezultata, govorimo o razlikama od 0,5 ili 1 posto."

Na pitanje je li pad u srcu sezone razlog za alarm, ministar kaže da on ima viziju da se stvori cjelogodišnji turizam, a da se glavni dio sezone zadrži otprilike isti rezultat.

Trebaju li poduzetnici biti zadovoljni?

"Kad pogledate drugi od strateških ciljeva konkurentnog turizma, mi činjenično imamo rekordnu potrošnju. Podaci u prvih osam mjeseci ove godine govore da nam je u osnovnim turističkim djelatnostima potrošnja rasla 9,9 posto, a da nam je broj izdanih računa rastao oko 3,8 posto", rekao je Glavina i dodao da je prosječna plaća u turizmu iznad prosjeka države.

Sve su to razlozi za zadovoljstvo, istaknuo je.

Ministar Glavina smatra da su rezultati dobri zahvaljujući onima u turizmu koji su pazili na omjer cijene i kvalitete.

"Oni su najveći pobjednici ove sezone zato što su najbolje radili. Oni koji to nisu, i samo tržište im je poslalo poruku", rekao je Tonči Glavina.

Ovi rezultati, kaže, mogli su biti i nešto bolji da smo imali nešto bolju cjenovnu konkurentnost.

Tonči Glavina i voditelji Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Niska zarada po gostu u odnosu na konkurenciju

Na pitanje voditelja Dnevnika Nove TV zašto turisti u Hrvatskoj troše manje nego oni u, na primjer, španjolskoj, Italiji ili Portugalu, ministar je odgovorio da je za to kriva nepovoljna struktura smještajnih kapaciteta.

"Mi imamo dominaciju takozvanog obiteljskog smještaja. Danas smo ponovili da je jedan od dodatnih ciljeva koji ispunjavamo taj da stvaramo održiviju strukturu smještajnih kapaciteta. Po prvi puta u hrvatskoj povijesti, od kad pratimo kroz sustav e-Visitor, minus onu godinu od kovida, imamo manje kreveta registriranih u privatnom smještaju u odnosu na proteklu godinu, a imamo blagi rast i u hotelima i u kampovima", naglasio je Glavina.

Također, povezano s ovom vrstom smještaja je i da ti turisti troše više u trgovinama. Osim toga, cijene u trgovinama utječu i na sve one koji imaju ponudu hrane i pića.

"Sigurno je da je to nama jedan generator inflacije u turizmu. Tu moramo napraviti najveći iskorak", zaključio je.

Cijeli razgovor s ministrom Tončijem Glavinom pogledajte u videu u nastavku.