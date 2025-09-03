Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Glavina i Staničić obznanili

Objavljeni rezultati: Pogledajte kolika je zarada i ostvarenih noćenja. U srpnju i kolovozu stiglo manje turista

Piše Hina, 03. rujna 2025. @ 14:21 komentari
Vrućine - 6
Vrućine - 6 Foto: DNEVNIK.hr
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić predstavili su rezultate u prvih osam mjeseci 2025. godine.
Najčitanije
  1. Natalija Nagovitsina
    UKLETA EKSPEDICIJA

    Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
  2. Severina Vučković
    ANDREJEVI APOLOGETI

    Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
  3. Kuća u kojoj je živjela nestala Maja Cvitanovic Reder - 5
    tragičan kraj potrage

    Policijska opsada u Slavoniji! U septičkoj jami pronašli tijelo žene: "Bila je u dijelovima..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Više od 80 tisuća vozila dnevno: gužve kod Lučkog ublažit će treći trak
HAC OBJAVIO
Kreće natječaj za izgradnju trećeg traka autoceste: Srušit će most, pa izgraditi privremeni dok sagrade novi
Detalji brutalnog napada na policajku u Trogiru
DETALJI BRUTALNOG NAPADA
Brutalno izudarao policajku, branila se suzavcem i pendrekom: "Prasice jedna, je**t ću ti mater"
Vučić nudi Rusima nuklearku u Srbiji
PARTNERSTVO
Vučić nudi Rusima nuklearku u Srbiji?
Kamere zabilježile stravičnu nesreću! Vlak naletio na automobil koji je probuo rampu
užas u Poljskoj
VIDEO Kamere zabilježile stravičnu nesreću! Vlak naletio na automobil koji je probio rampu
U septičkoj jami obiteljske kuće u Tenji policija je pronašla raskomadano tijelo ženske osobe
mještani u šoku
Raskomadano tijelo u septičkoj jami obiteljske kuće: Policija dovela muža u lisicama
Zagrepčanin pronašao zmiju u automobilu: Slučajno je unio u stan
Neželjeni gost
Zbog zmije u automobilu pozvao pomoć: Dan kasnije uslijedio je šok
Stravičan rasplet potrage u Slavoniji: Žena pronađena mrtva u vlastitoj kući
tragičan kraj potrage
Policijska opsada u Slavoniji! U septičkoj jami pronašli tijelo žene: "Bila je u dijelovima..."
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVI APOLOGETI
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Gori crni BMW na Selskoj Cesti: Vozači drugih automobila gasili požar
Mnoge će oduševiti
Na Selskoj se zapalio BMW: Vozačica je bila u nevolji, a onda se dogodilo nešto što ne viđamo svaki dan
Fotografija na kojoj je Vučić u Kini izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama
NA PARADI
Društvene mreže bruje o fotografiji Vučića u Kini: "Opet izopćen i smaknut..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVI APOLOGETI
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
Umrla ruska planinarka koja je sa slomljenom nogom zapela na planini u Kirgistanu
UKLETA EKSPEDICIJA
Pomoć nije stigla: Ostavljena je na planini, a on je umro očajnički je pokušavajući spasiti
Stravičan rasplet potrage u Slavoniji: Žena pronađena mrtva u vlastitoj kući
tragičan kraj potrage
Policijska opsada u Slavoniji! U septičkoj jami pronašli tijelo žene: "Bila je u dijelovima..."
show
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Mateo Maraš okrenuo je novu životnu stranicu, a njegova djevojka mu je najveća podrška
okrenuo je novu stranicu
Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
Objasnio i zašto
Njegovo mišljenje treba poslušati: Zbog AI-a ljudi bi u budućnosti mogli raditi još više
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
sport
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema nova, spaja kraj s krajem"
što se događa?
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema novca, spaja kraj s krajem"
Iker Almena na meti Hajduka
PRISTAO NA MANJU PLAĆU
Poznati izvor tvrdi: On je novo pojačanje Hajduka, Rakitić ga je nagovorio
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
tv
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
Daleki grad: Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
DALEKI GRAD
Jasno joj je postavio uvjet - nema više prilike za nametanje svojih pravila
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
novac
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Street style: Kompleti sa zagrebačke špice
PRAKTIČNI I UDOBNI
Ovih 25 kompleta sa zagrebačke špice jasno pokazuje zašto su toliko popularni
sve
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema nova, spaja kraj s krajem"
što se događa?
Iznio šokantne priče o Sergiju Ramosu i potresao Španjolsku: "Nema novca, spaja kraj s krajem"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene