Žestoki okršaj pred kamerama! Malenica: "SDP napada kao Vučić"; Glasovac: "HDZ je Vučićeva bratska stranka"

Nakon svakog aktualnog sata uvijek ostaje rasprava tko je bolje odradio taj "susret" u Saboru: vlada ili oporba. Na to vječito pitanje pokušali su odgovoriti za Dnevnik Nove TV Ivan Malenica, zastupnik HDZ-a i Sabina Glasovac, zastupnica SDP-a u razgovoru s reporterkom Petrom Buljan.

"Oporba jedino što zna je otvarati ideološke sukobe i vraćati nas u prošlost. Kolegica Jasna Vojnić istaknula i slažem se s njom da smo se osjećali kao da Vučić napada Hrvate u parlamentu", rekao je Malenica.

Petra Buljan, Ivan Malenica i Sabina Glasovac

"Vučićeva stranka je bratska stranka HDZ-u, desnog predznaka. Premijer Plenković što je duže na vlasti sve više gaji autokratski stil vladanja. Guši slobode, medije, neovisne institucije", primjetila je Glasovac i dodala da joj se ne sviđa HDZ-ov blues u koji je HDZ doveo Hrvatsku s porastom cijena, siromaštva i iseljavanja.

Malenica je zatim optužio SDP da su cijelo ljeto pokušavali radikalizirati društvo oko pozdrava za dom spremni, a onda par dana prije zasjedanja Sabora izašli s prijedlogom prekršajnog i kaznenog tretiranja tog pozdrava slično preporukama vijeća za suočavanje s prošlošću.

Glasovac tvrdi da su oni samo htjeli izvući stvari na čistac i da se počnu poštivati ustavne vrednote, demokracije i zdravog društva.

"Onaj tko je uveo dvostruke konotacije uveo je HDZ. To je dovelo do toga da se pozdrav prelio u sabor i na stadione. Mi smo očekivali od jednog premijera koji tvrdi da je europski nastrojen da se ponaša kao njegovi europski kolege koji se vrlo oštro obračunavaju s nacističkom prošlošću. Plenković to nije u stanju", napala je Glasovac premijera.

Malenica je podsjetio da je SDP prvi legalizirao taj pozdrav kad je priznao HOS-ovu oznaku, a tvrdi i da imamo zakonska rješenja na tom tragu, no da je bitna edukacija i da ćevlada ići u tom smjeru.

"Važna je edukacija, ali HDZ odbija uvođenje građanskog odgoja", primjetia je Glasovac i dodala da se ne može govoriti o nekoj usklađenosti sudske prakse kad je ustavni sud taj pozdrav proglasio neustavnim, a to se ne poštuje na sudovima.

"Vi bi ovu temu najradije pomeli pod tepih. Zakuhali ste je, potpirili vatru i sad želite glumiti vatrogasce. Imate sada priliku, podržite naš prijedlog. Hajmo konačno reći što je dozvoljeno u ovoj zemlji, a što nije. Za dom spremni, ustaški pozdrav i poklič to sigurno nisu. To nije pitanje prošlosti nego zalog za budućnost i buduće generacije", odlučna je zastupnica SDP-a.

Malenica misli da HDZ to nije zapalio ni potpirio. Zna se tko je otvorio tu temu i održavao je neuspješno na životu. HDZ je svjestan važnosti te teme, ali je okrenut budućnosti.