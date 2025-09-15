VIDEO Tvornica još gori, odjekuju i eksplozije: "Šteta je ogromna, a imamo i ugovore s klijentima"

Veliki požar planuo je u poslijepodnevnim satima u mjestu Buk u Slavoniji. Izgorjelo je oko 1000 četvornih metara prostorije u kojoj se nalaze prozori i vrata koji se proizvode u tvornici, ali i gume i zapaljivi lakovi. Na teren su odmah izašli brojni vatrogasci, šteta je velika.
"Šteta je ogromna, velika, s obzirom da imamo ugovore za naše klijente, nadam se da će biti razumijevanja jer nećemo moći napraviti isporuke za njih", rekao je Stjepan Franjić, vlasnik tvrtke "Windor".
Požar u Slavoniji - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
Požar je oko 19 sati bio pod kontrolom, ali još nije ugašen. Vatrogasne službe su na terenu i govore da je gašenje zahtjevno jer su u pitanju vrata i prozori, maziva i ulja. Povremeno se čuju i eksplozije, izvijestio je reporter Nove TV, Tin Kovačić.
Tin Kovačić
Foto:
DNEVNIK.hr
Gašenje će sigurno trajati cijelu noć, a srećom, od 60 radnika koji rade u tvornici, nitko nije ozlijeđen.
"Situacija je za sad povoljna, na terenu će noćas ostati vatrogasci, požar i dalje nije ugašen. Radimo pregrupiranje vatrogasaca, zamijenit ćemo ih svježim snagama da bi se ovi koji su gasili glavni dio odmorili, a noćas će se nastaviti dogašivanje", poručio je Marko Ašenbrener, županijski vatrogasni zapovijednik.
Požar u Slavoniji - 1
Foto:
DNEVNIK.hr
Ni sam vlasnik nije siguran u uzrok požara, ali su srećom obližnje kuće i objekti spašeni. Vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom.