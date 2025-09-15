Plenković nakon saborskog aktualca: "Vidjeli smo retoriku dehumanizacije poput 'hipodromskih kopita'"

Dva mjeseca saborski zatupnici su bili izvan svojih klupa, pa je jesensko zasjedanje započelo kao i uvijek novim aktualnim satom.

Jednako tako zastupnici vladajuće koalicije postavljali su ugodna pitanja o uspjesima vlade i koalicije, a oporba isto tako prednjačila je s neugodnim pitanjima i isticanjem problema. SVe skupa 41 zastupnik i zastupnica javili su se sa svojim pitanjima.

"Počelo je novo zasjedanje. Kad je riječ o pitanjima oporbe bilo je kako smo i očekivali. Nastavili su sa fabriciranjem o tom nekom povijesnom revizionizmu i promociji ustaštva za koju je naravno okrivljen HDZ, vlada, ja osobno. SVe to skupa, realno gledajući niti ne postoji", rekao je premijer Andrej Plenković.

Prema premijerovom mišljenju to pokazuju i istraživanja Eurobarometra u kojima hrvatske građane najviše zanimaju mladi, a što je u suprotnosti sa tvrdnjama ljevice.

"Vidjeli smo retoriku isključivosti, signale netolerancije, retoriku dehumanizacije poput hipodromskih kopita. Sve je to nastavak politike 'ili mi ini oni', 'ili si čovjek ili si HDZ-ovac', jednostavno oni druge teme ili nekog rješenja za brigu o svakodnevnici hrvatskih građana ili hrvatskog gospodarstva - nemaju", smatra premijer.

Plenković kaže da se to najbolje vidi po tome što ni jedno oporbeno pitanje nije bilo vezano za ekonomsku i socijalnu situaciju, na standard, na gospodarski rast, na zaposlenost, na nisku nezaposlenost, na potvrđeni kreditni rejting Hrvatske.

"Mi smo odradili današnji aktualni sat, rastumačili te različite pozicije netolerantne i isključivo dehumanizirajuće oporbe. Te provokatorske nastupe krajnje desnice, koji i jedni i drugi žele profitirati i parazitirati na temama koje postoje u hrvatskom društvu zadnjih 35 godina. Eto oni su se baš sad sjetili da bi to trebalo dominirati hrvatskim društvom, 25 godina u 21. stoljeću. Zaista, da nije istina, mislio bi da se netko šali", žali se Plenković.

Premijer ja naveo da vlada sutra ima sjednicu na kojoj će se donijeti odluka o postupnom izlasku iz mjera potpora građanstvu, gospodarstvu i institucijama kad je riječ o energetskoj krizi. Određena razina potpora zadržat će se za građane,mikro, male i srednje poduzetnike kad je riječ o cijeni struje, plina i toplinarstva, ali ne kao prije.

"Idemo dalje s ciljanim mjerama vaučera od 70 eura za struju i plin za 117.000 najugroženijih ljudi u Hrvatskoj, kao i pružatelji socijalnih usluga, udomiteljskih obitelji, nezaposleni hrvatski branitelji, te 25 gradova gdje postoje studentski centri zbog čega će cijena obruka u menzama ostati više nego prihvatljibih 0,86 eura", pohvalio se premijer i kazao da će paket biti težak 175 milijuna eura.