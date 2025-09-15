Benčić: "Ono što se događa posljednjih mjeseci nije normalno. U cijeloj EU, jedino je Plenković to učinio..."

Nakon aktualnog sata oporba naravno smatra da je više ona isprozivala premijera Andreja Plenkovića, a ako pitate njega, on će reći da se on bolje branio nego su ga oni isprozivali.

Jedna od sintagmi koju je premijer danas koristio tokom dana je blues, kojim je opisao sve ono čemu smo politički svjedočili tijekom ljeta, a za što je rekao da je samo ljetni blues parlamentarne oporbe.

"Volim blues, ali ne volim Plenkovićev blues", rekla je zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić.

Petra Buljan i Sandra Benčić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Njemu za svaki aktualac njegov PR smisli jednu poštapalicu za opoziciju. Prošli put je to bila histerija. Ovaj put je to ljetni blues. Ako vi pružate otpor fašizaciji društva, onda je to ljetni blues. Moja poruka njemu je da ako je otpor fašizmu ljetni blues, onda je on sevdah svagdašnji. A drugo što mu želim poručiti je da su nažalost ovog ljeta mnogi ljudi osjetili tugu, jad i očaj kada su bili napadani na ulicama od strane osnaženih crnokošuljaša, kada su im bile zabranjivane predstave, kada su im pisali grafite na kuće kojima im se prijeti, od Benkovca do Zagreba. To je zapravo blues, to je tuga ovog društva, koje je on zapravo dozvolio, jer je on taj koji je odgovoran za puštanje duha ustaštva iz boce", smatra Benčić.

Petra Buljan i Sandra Benčić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kad je riječ o SDP-ovim idejama da se donese zakonsko rješenje o za dom spremni koje bi bilo na tragu vijeća za suočavanje s prošlošću, u Možemu su složni oko toga da ne može biti "malo fašizma". Fašizam, nacizam i ustaštvo za njih su uvijek i u svim situacijama nedopustivi.

"Ugledajmo se na zemlje Europske unije kako su one to rješavale. Nema iznimke", odlučna je Benčić.

Petra Buljan i Sandra Benčić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Saborska zastupnica se slaže da nije normalno da se 2025. raspravlja o 1945. na aktualnom satu u Saboru, ali isto tako smatra da je dužnost svih onih koji poštuju ustav Republike Hrvatske da upozore na ustažizaciju društva i pruže otpor tome.

"Ono što se događa zadnjih mjeseci nije normalno. Ono što Andrej Plenković jedini u Europskoj uniji napravio je da je legalizirao nacistički pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti. Jedini. Ne postoji ni jedan drugi", upozorava zastupnica Možemo.

Petra Buljan i Sandra Benčić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Sandra Benčić kaže da su razgovarali s mnogim braniteljima, i onima u svojim redovima, i da nitko od njih nije za vrijeme Domovinskog rata ni čuo, ni vidio, ni koristio ustaški pozdrav, a ni simboliku. Podsjeća da je jedino HOS to koristio i da zato nisu ni bili dio oružanih snaga Republike Hrvatske.