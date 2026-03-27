Oglasio se HEP: 18.000 tisuća ljudi bez struje, objavljeno gdje je najgore

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo Zagreb i veći dio Hrvatske izazvalo je velike probleme u opskrbi električnom energijom. Bez struje je ostalo oko 18.000 korisnika, priopćio je u petak HEP.

Najviše kvarova zabilježeno je na području sjeverozapadne Hrvatske, uključujući Zagreb i okolicu, Hrvatsko zagorje i varaždinsko područje. Problema ima i u dijelovima središnje Hrvatske, posebno u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i u Gorskom kotaru te dijelovima Like i Primorja.

Najveći broj kvarova uzrokovan je padom stabala i granja na dalekovode, težinom snijega na vodovima te olujnim vjetrom, koji uzrokuje rušenje stupova i dodatna oštećenja mreže, dok sanaciju dodatno otežava nepristupačan teren, snijeg i voda.

Sve raspoložive terenske ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova i obnovi opskrbe, priopćio je HEP.

"Na pojedinim lokacijama pristup kvarovima je otežan ili trenutačno nije moguć, što može utjecati na duljinu trajanja radova", poručili su.

Očekuje se da će veći dio kvarova na srednjenaponskoj mreži biti otklonjen tijekom dana, dok bi se kvarovi na niskonaponskoj mreži u nekim područjima mogli rješavati i tijekom sutrašnjeg dana.

"Korisnike molimo za razumijevanje i strpljenje", zaključili su iz HEP-a.