Habijan o izručenju Vedrana Pavleka: "Dvije su mogućnosti..."

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan kazao je, komentirajući izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka iz Kazahstana, da će duljina njegova povratka ovisiti o tome hoće li koristiti pravna sredstva koja su mu na raspolaganju.

"Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se ondje provede postupak. Dvije su mogućnosti, sada je sve na njemu. Hoće li koristiti pravna sredstva ili ne, o tome u konačnici ovisi duljina njegova povrataka u Hrvatsku", objasnio je ministar.

Govoreći o mogućim pravnim sredstvima koja može koristiti odbjegli Pavlek, ministar Habijan rekao je da još uvijek ne zna hoće li bivši čelnik HSS-a uložiti žalbu na izručenje.

"To je na njemu, odnosno to se u ovom trenutku ne zna. O tome ovisi koliko će to sve skupa trajati", kazao je ministar te istaknuo kako je ključno da je Pavlek uhićen i da se nalazi u ekstradicijskom pritvoru.

Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu Habijan je potvrdio 1. svibnja.

Uz odbjeglog Pavleka, istražni zatvor određen je i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšega glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u Uskoku.

Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

Val izvida državnog odvjetništva i policije, zbog mogućih nepravilnosti i sumnji u izvlačenje novca, potom se proširio na niz drugih sportskih saveza, a krovni Hrvatski olimpijski odbor (HOO) priopćio je da kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje HOO-a.