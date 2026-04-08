Zagreb zaključao podzemne spremnike za otpad, može im se pristupiti samo na jedan način: Građani se digli na noge

Podzemni spremnici za otpad u Zagrebu naišli su na brojne reakcije građana, a mnogi od njih zbunjeni su brojnim pravilima koja se stalno mijenjaju.

U širem središtu grada gdje su postavljeni podzemni spremnici za otpad, ovih dana dobili su obavijesti o uvođenju novog sustava za njihovo otključavanje.

Trenutno je podzemne spremnike za komunalni miješani, plastični, papirnati i biootpad moguće otključati uz pomoć čip-kartice koju su dobili stanari na točno navedenim adresama. Sada se pak umjesto kartice uvodi mobilna aplikacija koja sadrži virtualnu karticu na pametnom telefonu.

U letku kojeg je Grad Zagreb podijelio stanarima detaljno je opisano kako preuzeti aplikaciju OtključajZG na mobitel te kako aktivirati i koristiti virtualnu karticu za pristup spremnicima.

I tu nastaju brojni problemi koji zbunjuju i ljute građane. Nekoliko je striktnih pravila. Aplikaciju može aktivirati isključivo vlasnik nekretnine, odnosno osoba u kućanstvu na čije ime stižu računi Holdinga. On zatim može pozvati još najviše dva ukućana da aktiviraju virtualnu karticu na svom mobitelu.

“Zašto, ako je nas četvero, ne možemo svi četvero imati aplikaciju?”, jedno je od brojnih pitanja koje postavljaju građani. “Što ako neki stariji ljudi nemaju pametni telefon? Pogotovo stanari užeg centra grada, gdje i inače ima više starijih sugrađana koji žive sami?”. U Holdingu napominju kako oni koji ne žele ili ne mogu koristiti mobilnu aplikaciju, mogu koristiti fizičku karticu. No ona stara više ne vrijedi te je potrebno doći po novu karticu u sjedište Holdinga, gdje ju može preuzeti samo osobno vlasnik nekretnine.

Tu se ponovno javlja novi problem, jer građani se pitaju, zašto starije osobe, koje su teže pokretne, moraju potezati do Vukovarske 41 kako bi osobno preuzeli karticu?

Puno je pitanja, a građanima je pomalo već dosta stalnih izmjena pravila o otpadu kojih se mnogi ne pridržavaju, otpad se odlaže pored zaključanih spremnika, već se odavno ne odvozi dovoljno redovito pa ulice centra grada ostaju zatrpane smećem. Zaključavanjem spremnika građani se boje da će toga sada biti još i više.