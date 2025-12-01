Grad o aferi Hipodrom: "Ovo je prvi slučaj u 330 ustanova. Želimo saznati tko je odgovoran"

Iz Grada Zagreba u ponedjeljak su, komentirajući podizanje optužnice u aferi Hipodrom, poručili da im je u interesu da se sve istraži i rasvijetli, a isto je poručio i predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP), dajući apsolutnu podršku institucijama da se slučaj istraži do kraja.

"Kako smo više puta rekli, u interesu nam je da se sve istraži i rasvijetli, a ukoliko je ukraden gradski novac da oni koji su ga ukrali za to i odgovaraju", izjavila je za Hinu glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

Kaže da se u jutrošnjem priopćenju USKOK-a u smislu optužbi "ne vidi ništa novoga u odnosu na ono što je USKOK već priopćio proteklih mjeseci".

Glasnogovornica Živalj najavila je da će gradonačelnik Tomislav Tomašević na sve teme odgovarati u utorak, na redovnoj konferenciji za novinare.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić novinarima je rekao da su od početka istrage, kada su saznali da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, i on osobno i gradski i nacionalni SDP dali punu podršku institucijama da se "do zadnjeg detalja" istraži odgovornost bivšeg ravnatelja Koste Kostanjevića, kao i poduzetnika koji su s njime u aferi.

"Ne mislimo glumiti Državno odvjetništvo, a još manje sud....ali sad kad je podignuta optužnica želimo u sudskom postupku saznati je li bilo malverzacija i tko je odgovoran, posebno ako je bilo štete za gradski proračun", kazao je te istaknuo da je riječ o o 1,8 milijuna eura koji su izvučeni iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima.

Mišić (SDP): Ako se utvrdi šteta za gradski proračun, postoji mogućnost imovinskog zahtjeva prema optuženima

Ako se utvrdi šteta za gradski proračun, spomenuo je i mogućnost da Grad podnese imovinski zahtjev prema optuženima.

Na pitanje kolika je politička šteta i je li ovaj slučaj razbio mit o poštenju zagrebačke gradske vlasti, Mišić je odgovorio da se s tim tvrdnjom ne bi složio.

"Grad Zagreb je osnivač 330 ustanova, a ovo je prvi slučaj u kojem je došlo do podizanja optužnice", rekao je.

Ustvrdio je i da se u posljednje četiri godine znatno drugačije upravlja Gradom Zagrebom nego što se upravljalo godinama prije toga kada su najviši dužnosnici tadašnje Gradske uprave "više vremena provodili u sudnicama pa i sam gradonačelnik tadašnji (Milan Bandić) nego što su provodili na svom radnom mjestu".

Upitan hoće li to imati reperkusije na koaliciju Možemo! - SDP, ako ovaj slučaj završi presudama, Mišić je odgovorio da, u u ovom trenutku, ovaj pojedinačni slučaj na to ne može utjecati te da nastavljaju razgovore o gradskom proračunu za 2026. i ključnim projektima, što je za SDP prioritet.

"Uspoređivati pojedinačne anomalije s Vladom iz koje je više od 30 ministara otišlo zbog sumnje u korupciju i protiv nekih se i danas vode sudski postupci je zaista deplasirajuće", odgovorio je Mišić upitan može li se složiti s predsjednikom Vlade i HDZ-a Andrejem Plenkovićem da Možemo! "više ne može prigovarati HDZ-u za kaznena djela jer sada imaju i svoja".