Butković o mjerama: "Par-nepar nije opcija, imamo još alata poput PDV-a"

Novim, 10. paketom mjera ograničene su cijene goriva, a struja i plin ne poskupljuju.

O mjerama i paketu pomoći građanima, Petra Buljan razgovarala je s potpredsjednikom Vlade Olegom Butkovićem u Novom Vinodolskom.

Na pitanje vezano za prijevoznike i ima li njihovih garancija da neće podizati cijene za građane, Butković kaže: "Ovo je peti puta da mi nastavljamo mjere, što se tiče prijevoznika. 0,16 centi u litri goriva, to je velika pomoć onima koji se bave prijevozom putnika. Naravno, oni to pozdravljaju. 8 milijuna eura na razini godine. Ja vjerujem da do povećanja cijena karata neće doći. Ne može vam nitko dati garancije 100 posto, ali ovo je veliki plus i njima", kaže ministar.

Veliki problem je plavi dizel. Tu je najveće poskupljenje, a najmanji prostor za manevar Vlade. Već se sada može čuti da će sjetva biti skuplja nego inače. Na pitanje boji li se da će se sve preliti na cijenu hrane, Butković kaže:

"Plavi dizel danas u Hrvatskoj nema trošarine i tu vlada nije imala veliki prostor, međutim paralelno s time smo uveli 28 milijuna eura pomoći poljoprivrednicima i ribarstvu i onima koji se bave akvakulturom. To su kompenzacijske mjere. Tu je sjetva koja je sada najveć trošak".

Može li ovo dovesti do beskonačnog lanca poskupljenja? Evo što na to kaže ministar. "Ne vjerujemo da će do toga doći, ovo su konkretne mjere, ponavljam, gorivo i eurodizel i super nisu na onim velikim razinama koje su bile 2022. i 2023. godine. Pratimo cijelu situaciju".

Na pitanje hoće li cijelu ovu situaciju iskoristiti trgovci, Butković kaže da Vlada ima još instrumenata. "Nije ovo kraj, pratimo situaciju".

Jedan od instrumentata je PDV.

"Ima još uvijek prostora i kad govorimo o trošarinama i kad govorimo o premijama. Još uvijek ima prostora, nadamo se da od toga neće doći, a ako bude trebalo, vlada ima dodatne instrumente. To je naravno i PDV. Tako da imamo još uvijek dosta prostora da reagiramo".

U pripremi su izmjene zakona o PDV-u, kaže Butković.

Nagađa se i da će biti rezanja po ministarstvima kako bi se uštedilo.

"Ma nema tu dramaturgije, nema nekih velikih rezanja. Mi smo, ozbiljna vlada, pratimo situaciju. Ovo su veliki troškovi, ovi paketi mjera koje moramo nastaviti".

Butković se dotakao turističke sezone, za koju kaže da je neizvjesna.

"Mi moramo biti svjesni toga da je još puno upitnika. Treba vidjeti kako će se kroz godinu puniti proračun. Tako da se svi moramo ponašati racionalno. Ali uvijek u ministarstvima svake godine ostane puno neutrošenih sredstava, tako da ako samo to uzmemo u obzir, neće trebati puno rezati. Neće biti otkazanih projekata i investicija", siguran je Butković.

Na nekim benzinskim crkama, već danas nema goriva, a čini se da je problem logistika. Slovenija je uvela vojsku koja pomaže u distribuciji i transportu goriva.

"Tu mogućnost nismo razmatrali. Trenutačne nestašice na pojedinim mjestima rezultat su najave sutrašnjeg povećanja cijena, zbog čega građani nastoje unaprijed napuniti spremnike.

Ipak, poduzeli smo mjere kada je riječ o autocestama. Hrvatska i dalje ima među najnižim cijenama goriva u odnosu na susjedne zemlje, pa postoji realna opasnost da bi vozači iz okruženja dolazili točiti gorivo kod nas, bilo da je riječ o gospodarstvenicima ili privatnim osobama.

Kako bismo to spriječili, odlučili smo deregulirati cijene goriva na autocestama i time izbjeći dodatni pritisak na domaće tržište".

Ministar kaže da par-nepar scenarij vožnje nije opcija.

"Nikada nismo razmatrali scenarij par-nepar, to nije opcija. Vlada će ponovno reagirati za dva tjedna, a do tada nastavljamo pratiti situaciju. Već danas vidimo određene pomake – primjerice, nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o dodatnom roku Iranu, došlo je do pada cijene barela nafte. Situacija je i dalje vrlo neizvjesna, no ostajem optimist i vjerujem da će doći do smirivanja.

Što se tiče eventualnih izmjena PDV-a, svjesni smo da takve odluke prolaze saborsku proceduru, ali Vlada ima sve potrebne instrumente.

Imamo stabilnu parlamentarnu većinu, što je danas i potvrđeno, a uz to imamo i široku potporu socijalnih partnera, kao i predstavnika gradova i županija. Pokazali smo kroz sve dosadašnje krize – od pandemije do potresa – da znamo reagirati brzo i učinkovito, i tako će biti i sada.

Situacija jest neizvjesna i premijer je u pravu kada upozorava na ozbiljnost okolnosti. Suočavamo se s više globalnih izazova, od rata u Ukrajini do sukoba na Bliskom istoku. No, iza nas je već deset godina iskustva upravljanja u kriznim situacijama, što nam daje dodatnu sigurnost da ćemo i ovu situaciju uspješno savladati", rekao je zaključno Butković.