Posjetio je najveći otok na svijetu i doznao reakcije na šokantne prijetnje: "Trump ima poluge za unošenje razdora"

S Grenlanda se vratio reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević. Gostovao je u Dnevniku Nove TV i ispričao kako mu je bilo na najvećem otoku na svijetu.

Na Grenlandu pratio njihove povijesne izbore, ali i razgovarao s tamošnjim stanovništvom o najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da želi anketirati najveći otok na svijetu.

"Mogao bi napraviti jednu kompilaciju psovki i uvreda koje sam čuo na račun američkog predsjednika. Razgovarao sam s više desetaka ljudi, uglavnom su vrlo negativne reakcije", ispričao je reporter.

No, bilo je i pozitivnih reakcija.

"To je bio jedan mlađi čovjek koji se vrzmao ispred supermarketa sa cigaretom i pićem u rukama. Mislim da je slabijeg imovinskog statusa. On je bio oduševljen svime time", kazao je.

Stričević je ispričao i da je od lokalnog stanovništva najčešće čuo da je Trump čovjek kojeg samo zanima novac i minerali. Zbog toga veliki broj njih strahuje, ali...

"Istovremeno govore ljudi da prate što se događa na Aljasci i u Kanadi s njihovim srodnim narodom Inuitima. Uvjereni su da je daleko najbolji život za Inuite na Grenlandu", rekao je.

Marko Stričević o Grenlandu Foto: DNEVNIK.hr

Nedavno su na Grenlandu održani opći izbori.

"Rezultati izbora su pokazali Trump efekt, znači dogodila se jedna potpuno neočekivana polarizacija. Pobijedila je stranka desnog centra koja zagovara polagani i maksimalno oprezan izlazak iz asocijacije s kraljevinom Danskom, a s druge strane, druga najuspješnija stranka, je bila ona na koju sam upozoravao u izvještajima. Populisti zvani Naleraq koji su Trumpove izjave počeli prikazivati kao dobru priliku da se, u pregovorima s Danskom, zauzme čvršća pozicija. Oni su puno prelazili preko teritorijalnih posezanja i ovih priča o preuzimanju otoka milom ili silom", objasnio je Stričević.

Stranka Naleraq, kaže Stričević, na neki način normalizira Trumpovu retoriku. Pitao se, je li to stranka koja bi mogla biti Trumpov put do normalizacije takvog stila i takvih svjetonazora u grenlandskom društvu.

"Za sad su i dalje poprilično kompaktni. Za neovisnost su, ne žele biti ničija kolonija."

Reporter je objasnio i da je riječ o potpuno drugačijem sustavu od onog kojeg mi poznajemo.

"Grenlanđani su zainteresirani za razvoj, ali ne pod Trumpovom modelu. To je prva država polarnih naroda. To je zemlja u kojoj vi ne možete posjedovati zemlju, možete posjedovati kuću, sagraditi je, biti njezin vlasnik, ali vi ne možete biti vlasnik zemlje na kojoj ta kuća stoji. Na Grenlandu nije moguće biti krupni zemljoposjednik. To je zemlja koja zakonom zabranjuje, zato što ljudi jako drže do održivog razvoja i ekologija, vađenje radioaktivnog urana i fosilnih goriva", rekao je Stričević i dodao da će biti zanimljivo pratiti hoće li Donald Trump uzeti u obzir sentimente i svjetonazore 60-ak tisuća ljudi koji tamo žive.

"Njihovi svjetonazori su vrlo slični onima američkih Indijanaca i polarnih naroda u Kanadi i na Aljasci. Kao i onih naroda koji su bili takvi kakvi jesu prije dolaska predaka Donalda Trumpa. S time da su ovi koji danas žive na Grenlandu mnogo obrazovaniji i tehnički vrlo napredni. Grenlandu nedostaju stručnjaci, od liječnika do visokokvalificiranih radnika u prometu, pomoraca, pilota", kazao je.

Objasnio je i da je stanovništvo izrazito nezadovoljno s lokalnim političarima.

"Smatraju da oni zapravo potiču etnonacionalističke podjele između Inuitskog stanovništva i Danaca. Nekima od njih smo kolega Mišo Maoduš i ja svjedočili u kasnim večernjim satima. Dakle, može se naići na ispad šovinizma prema Dancima. Jedan pilot čija je supruga Inuitkinja mi je rekao da će u slučaju da se Grenland odcijepi sve otići u propast i da, u tom slučaju on i supruga dižu sidro i odlaze", ispričao je Stričević.

Reporter je, svim Grenlanđanima kojima je mogao, postavio pitanje jedne nemoralne ponude.

Marko Stričević o Grenlandu Foto: DNEVNIK.hr

"Grenland ima 40 tisuća registriranih birača. Pitao sam ih, u potpunosti teoretski, što bi se dogodilo da dođe SAD ili Elon Musk i da ponudi ljudima da će svakome od njih dati po dva milijuna dolara da na referendumu glasaju za neovisnost i onda za pripojenje SAD-u. To je 80 milijardi dolara. Pitao sam ih što misle da bi bio ishod", rekao je.

"Dobio sam vrlo radikalno oprečne odgovore i razina uvjerenja je varirala. Tako da, mislim da Donald Trump ima poluge za destabilizaciju Grenlanda i unošenje razdora. A kao što znamo, to je jedna od njegovih metoda", zaključio je Stričević.

