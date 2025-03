EKSKLUZIVNO Hoće li Trump osvojiti Grenland? "Ma s*rem se na njega. On ne razmišlja o ljudima"

Uoči izbora koji bi mogli definirati budućnost Grenlanda - reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević posjetio je njegov glavni grad Nuuk. U ekskluzivnoj reportaži s Grenlanda donosi odgovore na goruća pitanja.

Između gradova i sela Grenlanda ceste - ne postoje. Glavno prijevozno sredstvo je avion, helikopter i dobri stari brod. Ali kažu građani da je ove godine u fjord ušlo mnogo više leda, nego proteklih godina. Kapetan kaže da neobično jaki vjetrovi pridonose odlamanju leda.

Klima se mijenja. U atmosferskom smislu, ali i u političkom. Poput neočekivane prirodne nepogode, nad zemljom Inuita i njihovih nekadašnjih danskih kolonizatora lebde opasni planovi predsjednika SAD-a.

Stričević je upitao pomorca Thaisa što misli o Trumpovim riječima oko preuzimanja Grenlanda. "Ma, s*rem se na njega. On je biznismen kojem je jedino na umu novac. On ne razmišlja o ljudima".

"U govoru na svojoj inauguraciji, spomenuo je da bi volio proširiti teritorij Sjedinjenih Država. To bi samo po sebi trebalo biti dovoljno da budemo zabrinuti", poručila je Pipaluk Lynge-Rasmussen, čelnica Parlamentarnog odbora za vanjsku politiku.

Mali polarni narodi od davnina su žrtve bijelih osvajača. Potomci lovaca i ribara koji su načinom života čuvali veze sa samim počecima ljudske civilizacije na kraju ledenog doba, danas tvore jedno od modernijih društava našeg vremena. Gradiću Nuuk želi postati malom metropolom prve samostalne države jednog polarnog naroda u povijesti.

"Naše vrijednosti, poput LGBTQ prava, ženskih prava, aktivnosti za zaštitu klime i štošta drugo, vrlo su bliske onima Europske unije. Većina ljudi ovdje u Grenlandu želi zadržati besplatno školstvo i zdravstvo. A ne da ga se mora plaćati kao u Americi", nadodala je Lynge-Rasmussen.

S manje od dvadeset tisuća duša Nuuk je, za lokalne prilike, velegrad. U njemu živi trećina svih Grenlađana. Po broju stanovnika Grenland je kao Velika Gorica, a po teritoriju kao devet Velikih Britanija.

"Nekoliko stotina godina bili smo kolonija Danske. Danas imamo vrlo napete odnose, jer je narod Grenlanda uvijek tražio svoje vlastito samoodređenje, a Danska mu je mnoge godine postavljala niz prepreka za to", rekao je oporbeni zastupnik Juno Berthelsen. Kandidat populista jedan je od mladih Inuita koji tetoviraju lice motivima pretkršćanske kulture polarnih naroda. To im je jedna od metoda emancipacije od danskog utjecaja i pronalaska vlastitog identiteta.

Prema nekim procjenama, prosječna plaća na Grenlandu je oko 4000 eura. A životni standard uspoređuje se sa zemljama poput Njemačke ili Austrije.

No, visokom standardu Grenlanđana pomaže Danska. Šalje im bespovratna sredstva vrijedna petinu lokalnog BDP-a. Ekonomsku ovisnost na otoku se nadaju smanjiti razvojem rudarstva.

Velika većina Grenlanda prekrivena je ledom. On je na nekim mjestima debeo i do tri kilometra. Već se počeo otapati, a kada bi se u potpunosti otopio, globalna razina mora porasla bi za sedam metara. No za SAD, Grenland je Eldorado fosilnih goriva i rijetkih metala.

"Mnogi naši projekti nalaze se na južnom dijelu koji ima sasvim drukčiju klimu. Većina ih je u blizini otvorenog mora, pa je moguće da teretni brodovi dolaze tijekom cijele godine. Moguća je gotovo cjelogodišnja proizvodnja, uz možda nekoliko mjeseci neaktivnosti", objasnila je Naaja Nathanielsen, ministrica prirodnih izvora.

Grenlandsko društvo odlikuje i uključenost mladih u sustav vlasti. Premijer ima 37 godina.

I sam pogled na predizborne plakate pokazuje da političke stranke ističu kandidate koji bi u parlament mogli ući već u ranim 20-ima - poput Nivi Rosing, 21-godišnje kandidatkinje, aduta vladajuće stranke za privlačenje mladih.

"Osjećam se vrlo, vrlo podržano. Od svih. Čak i od ljudi koje ne poznajem. Prilaze mi na ulici i zažele sreću, kažu da su ponosni na mene. Ljudima je jako drago što se mladi uključuju u politiku", rekla je Rosing.

Hoće li nakon izbora u utorak autonomni teritorij Grenland raspisati referendum o odcijepljenju od Kraljevine Danske? Sve iole jake stranke su za to. No one koje su tvorile i vjerojatno će opet tvoriti koaliciju, svjesne su, čini se, da otok još nije spreman. Pitanje je hoće li ikada i biti, jer na obzoru je nakon dugo vremena - novi osvajač.

