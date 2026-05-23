Veliki preokret, Rimac vraća 89 milijuna eura državi: "Ovo je nevjerojatno"

Dugoočekivani robotaksiji ipak neće u planiranom roku ugledati svjetlo dana na zagrebačkim ulicama. Rok za to je (nakon zadnje odgode) bio kraj kolovoza, ali umjesto toga Mate Rimac vraća državi novac koji je za taj projekt dosad dobio.

Tri godine je prošlo od potpisivanja ugovora - a tri mjeseca ostalo za realizaciju projekta robotaksija. Za to je ovim ugovorom grupacija Mate Rimca u lipnju 2023. dobila 179 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

"Krenut ćemo s nekih 1500 onda ćemo ih na 10.000 i kroz nekoliko godina doseći kapacitet od 30.000 vozila", rekao je tada Marko Pejković, direktor tvrtke Project 3 Mobility.

Rokovi su u startu bili izazovni - ključno je pitanje i tada bilo što s europskim novcem ako se ne ispoštuju.

"Pa ne razmišljamo o tome, ispoštovat ćemo ih", komentirao je tad Pejković, dodajući: "Sve je znanstvena fantastika dok to ne napravimo".

I dalje se kao znanstvena fantastika čini da bi Rimac do kraja kolovoza imao tri licencirana i testirana vozila koja Zagrebom voze autonomno bez vozača - čega su, čini se, svi postali svjesni. Zato će državi ipak vratiti 89 milijuna eura - koja su mu dosad isplaćena od ukupnog iznosa i projekt nastaviti financirati vlastitim novcem i s partnerima. Usprkos svim nadanjima uključenih strana.

"Mislim da moramo to podržati i jesmo podržali to kao Vlada naravno. Lijepo je to jučer bilo, dogodila se ta jedna situacija, ali dobro...Vjerujem da će evo sukladno svemu ono što je predviđeno realizacijom projekta, tamo 2026. sve zaživjeti", rekao je još u lipnju 2024. ministar prometa, mora i infrastrukture te potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

A dogodilo se da je projekt ukupno težak pola milijardi eura zastao u prvim metrima.

"Probali smo ovo sto puta, sve je bilo u redu, sad smo imali problemčić s kočnicom, auto se nije htio pokrenuti", rekao je Rimac sredinom 2024.

Postoji još nejasnoća

Gdje će Vlada preusmjeriti više od 170 milijuna eura - još ne otkrivaju.

"Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, tvrtkom Project 3 Mobility na snazi je do 31. kolovoza 2026. godine. Odgovore na postavljena pitanja bit ćemo u mogućnosti dati nakon isteka navedenog roka", poručili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Na još nejasnoća ukazuje i oporbena članica saborskog Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije SDP-ova Sanja Radolović.

"Moram reći da je meni stvarno nevjerojatno da mi pričamo o 179 milijuna eura bespovratnih sredstava i da država još ne zna i ne želi reći gdje će ta sredstva preumjeriti. Cijeli taj projekt je možemo reći obavijen velom tajni zadnjih par godina. Imamo s jedne strane Vladu i resorno Ministarstvo koji su upućeni u to da projekt neće biti realiziran, i onda nevjerojatno, odgoda se odobrava dok svi drugi poduzetnici moraju odlaziti po kredite u banku, plaćati kamatnu stopu, a ovih 180 milijuna eura iz NPOO-a je moglo biti puno bolje iskorišteno", poručila je Radolović.

A u ožujku je sjela osma tranša iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 897 milijuna eura. Taj novac Hrvatska je mogla dobiti, samo nakon što je, kako su objavili, uspješno ispunjeno svih 17 investicija, među kojima je i proizvodnja i testiranje 60 verifikacijskih prototipova robotaksija.