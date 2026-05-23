Sunčano i vruće, uz +30°C, ali onda dolazi osvježenje: Meteorolog otkriva detalje

Većinom sunčano, vrlo toplo i pomalo vruće - tako bismo u jednoj rečenici mogli sažeti vrijeme ovih dana. Bilo je nešto prolazne naoblake u subotu u dijelu zemlje, no sve skupa, i dosta sunca, a temperatura svakako primjerena nekom ljetnom mjesecu. Na pragu smo lipnja pa ova toplina za nas ipak nije toliko neobična.

Međutim, prostrano anticiklonalno polje i prilično vruća zračna masa zahvaća veliki dio Europe, pa će tako više od 30 u nedjelju biti u dijelovima Francuske i Italije, dok se u Španjolskoj očekuje i preko 35. I Veliku Britaniju, London točnije sljedećih dana očekuje 31, 32 stupnja, pri čemu teba napomenuti da je za ovo doba godine jedna normalna prosječna temperatura u Londonu svega 18.

Vrijeme sutra

Sve u svemu nama onda i nije tako loše, dapače, malo raniji dolazak ljeta mnoge i veseli. Osobito za vikend. I u nedjelju će biti sunčano, no još uvijek na Jadranu i vjetrovito. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na moru umjerena i jaka bura, tijekom noći i jutra podno Velebita i Biokova uglavnom lokalno još i s olujnim udarima. Između 10 i 15 stupnjeva najčešće bit će u unutrašnjosti, a na Jadranu od 18 do 22. Od jutra već prilično toplo.

Pretežno sunčano nastavit će se u središnjoj Hrvatskoj i tijekom dana. Povremeno tek umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu zadržat će se većinom sunčano i vrlo toplo. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će temperatura biti od 26 do 28 stupnjeva.

Sunčano će prevladavati i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Tu i tamo, tek poneki oblak. Na moru umjerena i jaka bura, prema otvorenom i sjeverozapadnjak. U gorju povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura će biti od 23 do 26 stupnjeva u gorskom području, te između 27 i 30 u Primorju, Istri i na Kvarneru.

U Dalmaciji u nedjelju većinom vedro te vrlo toplo i vruće. Puhat će slaba do umjerena bura, na otocima uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura ovdje se očekuje između 28 i 32 stupnja.

More je oko 18, 19, na granici za kupanje: u Puli jedino i jučer i danas izmjereno je 21. Sigurno će, uz ovako visoku temperaturu zraka, čim bura malo stane, i temperatura mora značajnije porasti. UV-indeks u nedjelju će u većini zemlje biti visok, u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije vrlo visok. To znači da sredinom dana ipak treba malo pripaziti i ne izlagati se direktnom suncu previše i dugotrajno.

Prognoza za prvi dio tjedna

Tim više što nas i u prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje još sunčanih dana, a bit će i sve toplije. U ponedjeljak je lokalno moguć tek poneki poslijepodnevni pljusak, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, dok nam u srijedu prema kraju dana stiže i nešto svježiji zrak i prolazno osvježenje, pri čemu tijekom dana isto može pasti poneki pljusak. Sve skupa, više će to biti lokalno, nego što će zahvatiti cijelu unutrašnjost. Temperatura zato u utorak i srijedu ide i preko 30.

Na Jadranu i u sljedećem tjednu također sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a tempratura će biti najčešće oko 30 stupnjeva.

Cijeli tjedan izgleda dosta dobro, sa srijede na četvrtak jedino stiže prolazno osvježenje koje zasad, čini se, donosi malo nižu temperaturu tek u kopnene krajeve.