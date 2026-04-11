Rasprodaja u policiji, gužve na ulazu: "Imate novčanika, torbi, pitaj Boga kaj sve ne"

Policija je danas imala neodoljivu ponudu. Bicikli, koferi, mobiteli. Sve ono što je jednom izgubljeno pa nađeno, a vlasnik se nikada nije pojavio - moglo se kupiti po simboličnim cijanama.

Interes građana bio je velik, na ulazak se čekalo i sat vremena, ali gužva nije pokvarila dobro raspoloženje jer nitko nije otišao doma praznih ruku. Izloženo je bilo više od 1500 predmeta, a najveća navala bila je na bicikle i mobitele. Sve je prodano u manje od dva sata, a zarada ide u državni proračun.

"Godinu dana ih čuvamo da u pokušaju pronađemo vlasnika ili čekajući da se netko od vlasnika javi. Nakon tih godinu dana mi onda možemo ići u ovakvu jednu javnu prodaju. Morate bit brzi s obzirom da su cijene doista simbolične", rekla je Marija Goatti iz PU zagrebačke.

"Ja sam vidio bar bicikla, vidim tamo ljudi kupuje mobitele, onda pa imate novčanika, torbi, pitaj Boga kaj sve ne", komentirao je Branko iz Zagreba.

"Čekam već sat vremena, došao sam po neki kofer, neki bicikl, i već nema skoro ničega", dodao je Matija.